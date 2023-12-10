程富陽：政黨輪替才有可能修改“無恥”課綱

北一女國文教師區桂芝怒轟108課綱的影片。 中評社台北12月10日電（作者 程富陽）北一女中文老師區桂芝女士，日前（4）在“蔡英文政府教育政策總體檢”記者會上，直言痛陳《108課綱》，實已“犯下萬死莫辭的罪行”經網路媒體的視頻傳播，廣泛引起社會大眾的關注；區老師此舉的“紅顏一怒”，果然激起大家對已實施4年之久的新課綱教育，有了一次可較深入省思與廣泛探討的機會。



在視頻中，區桂芝沈痛指出，108課綱刪掉柳宗元《始得西山宴遊記》，讓學生喪失在生命遭受挫折中如何省思重生的重要範文；刪掉范仲淹《岳陽樓記》，使學生對“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”的遠大宏願，一夕幻滅；刪除《台灣通史序》，則讓學生忘記台灣人自己的祖先、民族精神與文化香火；刪掉顧炎武的《廉恥》，更讓學生不知“士大夫之無恥，是謂國恥”的意識。因此，她痛批：“108課綱就是個‘無恥’的課綱！”。



事實上，如果大家不健忘的話，在2020年9月22日的聯合報社論，就登出一篇《裁了中國史，怎樣掌握文化秩序變遷？》文章，文中即驚悚指出108課綱的“中國史”，不但改穿“中國與東亞史”的新裝進入國中的課堂，在“略古詳今”的原則下，當前所有“中華民國”的國、高中生，都將正式駛入陶淵明《桃花源記》中的世界，真的“不知有漢”？



在這本新歷史課綱的教育下，台灣未來的一代，不僅看不到漢唐盛世，連三國亂世也都將無疾而終；不僅不知“對酒當歌，人生幾何？”是哪位梟雄壯語？什麼“釃酒臨江，橫槊賦詩”遙指的究竟是何方神聖？唐代駱賓王那句：“試看今日之域中，竟是誰家之天下？”又是劍指雌與雄？什麼“爲張睢陽齒，爲顏常山舌”到底講的又是哪位仁兄的牙齒與舌頭？甚至連“大風起兮雲飛揚”及“鴻門宴”的主人是誰？這一切對於台灣的青年新世代，都將是一無所悉的“干卿底事”！



想像爾後的台灣年輕人，想一冥“三國”那滾滾東逝的長江水，一探末世淘盡英雄的浪花，只能從日本人設計的三國電玩中，去體驗那一壺“日本清酒”的古今事；當“躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯”的諸葛亮，成了一副中間頭髮被剃掉的“月代頭”，而“羽扇綸巾，談笑間，強虜灰飛煙滅”那位風流倜儻的周瑜，在台灣青年學子的的腦中，也只能浮映出一位腰間佩戴彎型武士刀的形象，不禁令人噓嘆！



這也難怪，爭扎在這套混亂失序的課綱教學4年後，這位深具良知的區桂芝中文老師，終於難忍心中悲戚，痛心指陳今日執政者為了政治權力與選票利益，不但強行區隔兩岸政治意識，索性把自己發源地的歷史背景一刀切割，這種挖沙埋頭的鴕鳥心態，其作法實在是極度的阿Q心態。



當大家在家中祭祖時，想到每日一柱清香祭拜的先人，從原中國的地緣所在，將一夕之間被迫轉遷至東北亞地區，台灣這種“新課綱”意識型態，等同將咱們自己的祖先，都逕判了“流刑”。如果大家還記得民進黨的2024“總統”候選人賴清德，在2015年帶著日本友人大澤隆夫到台南，向日本人“八田與一銅像”前獻花的那副得意象，就知到民進黨走的，正是一種“迎日去中”的斷喪中華文化路線。



北一女老師區桂芝女士，顯然看到這種扭曲文化教育的背後危機；因此，不惜起身斥責當政者這種昧於歷史文化的偏執心態，可謂是“紅顏一怒為‘課綱’了！”至於廣大的台灣選民，能否也能向區老師見賢思齊，在明年的大選中，把這種斷喪台灣年輕人心志，泯滅中華文化的政黨拉下台；也許，也就等著這“一怒之威”了！



（作者：程富陽，台灣戰略學者）

