盧秀燕批賴清德“台獨”　只會讓台灣更孤獨

盧秀燕今日到新竹市為爭取連任的國民黨新竹市“立委”鄭正鈐站台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨台中市長盧秀燕今日下午到新竹市為爭取連任的新竹市“立委”鄭正鈐站台助講，她痛批民進黨讓人民吃萊豬、巴西蛋與核食，說是為了交換“外交”，但蔡政府執政8年，卻讓台灣掉了9個“邦交國”，她嘲諷民進黨2024候選人賴清德堅持的“台獨”立場，只會讓台灣更孤獨，所以在野力量一定要團結在一起，集中選票來下架民進黨。



鄭正鈐造勢活動包括國民黨“副總統”候選人趙少康、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、前新竹市長林政則、童勝男、許明財、“立委”鄭麗文、李貴敏、不分區“立委”候選人謝龍介、新竹市議長許修睿、聯電榮譽副董事長宣明智及多位藍營議員都到場力挺。



盧秀燕上台助講時猛批民進黨政府表示，民進黨讓人民吃萊豬、巴西蛋與核食，若再讓民進黨當選，以後真的不知道該吃什麼東西，而民進黨政府騙大家吃不好的東西是為了交換“外交”，但過去台灣的“邦交國”還有22個，蔡政府執政8年後，台灣的“邦交國”卻只剩13個，斷交了9個“邦交國”。



盧秀燕也嘲諷賴清德堅持的“台獨”立場，只會讓台灣更孤獨，因為民進黨不僅殘害人民的身體與健康，“外交”上也沒有任何擴展，若再讓民進黨執政下去，台灣的“邦交國”應該只會剩個位數，所以在野的力量一定要團結在一起，若不團結就會讓民進黨繼續執政下去。



盧秀燕說，她今天很忙碌，早上7點多就從台中出發趕到台北去，幫國民黨“立委”候選人賴士葆、鍾小平與王鴻薇站台，中午留在台北幫國民黨2024候選人侯友宜拍攝廣告，下午到新竹市幫鄭正鈐助選，晚上還要坐高鐵趕到高雄輔選，深夜才會回到台中，她會這麼辛苦一切就是為了“國家”和人民。



盧秀燕指出，新竹市算是她的半個故鄉，因為母親是新竹市香山人，所以她小時候都會回新竹市過年，對新竹市美味的杏仁片念念不忘，她這次回媽媽的娘家就是希望新竹市鄉親一定要集中選票，一起來下架民進黨。