韓國瑜批綠太不像話　要賺錢去做生意就好

韓國瑜批評民進黨執政後就廢掉特偵組太不像話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨前高雄市長韓國瑜今日下午到新竹市為爭取連任的新竹市“立委”鄭正鈐站台助講，吸引許多“韓粉”拿著標語到場支持，韓國瑜致詞時一樣妙語如珠，逗得台下支持者笑聲不斷，但他也痛批民進黨政府“太不像話”，一執政就把特偵組給廢掉，因此他非常支持“侯康配”要重組特偵組的政見。



鄭正鈐造勢活動包括國民黨“副總統”候選人趙少康、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、前新竹市長林政則、童勝男、許明財、“立委”鄭麗文、李貴敏、不分區“立委”候選人謝龍介、新竹市議長許修睿、聯電榮譽副董事長宣明智及多位藍營議員都到場力挺。



韓國瑜今日馬不停蹄，上午先到台北幫國民黨“立委”候選人鍾小平、賴士葆與王鴻薇站台，下午要趕到新竹市幫鄭正鈐輔選，但有韓國瑜到的地方果然就有人潮，現場除吸引近5千名支持者到場外，許多“韓粉”也拿著標語表達對韓國瑜的支持，現場還有許多攤販也趁人潮搶著賺選舉財。



韓國瑜致詞時一樣妙語如珠，逗得台下支持者笑聲不斷，他痛批民進黨政府“太不像話”，一執政就把特偵組給廢掉，因此他非常支持“侯康配”要重組特偵組的政見，國民黨執政後一定要從組特偵組來專門辦大官貪污，民進黨若要賺錢去做生意就好，不要再讓民進黨繼續執政下去。



韓國瑜也點出新竹市“立委”選舉的辛苦指出，連江縣才1萬多人就有1席“立委”、金門縣16萬人也有1席“立委”，台東縣21萬人、花蓮縣31萬人也各有1席“立委”，但是新竹市跟宜蘭縣都有45萬人，卻衹有1席“立委”，所以“立委”是新竹市的心肝寶貝，選錯人就要再等四年。



新竹市人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉將呈現四搶一局面，主要參選者包括爭取連任的國國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”候選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的台灣民眾黨主席柯文哲妹妹柯美蘭，競爭激烈。

