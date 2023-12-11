黃朝凱語中評：東莞很台灣 力助台青創業

東莞市台協松山湖分會會長、松山湖海峽兩岸青年創業基地運營長黃朝凱（中評社 盧哲攝） 中評社東莞12月11日電（記者 盧哲）由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會近日在廣東東莞舉行。出席座談會的東莞市台協松山湖分會會長、松山湖海峽兩岸青年創業基地運營長黃朝凱在會後接受中評社記者訪問時，介紹了東莞支持台灣青年創業的配套政策。黃朝凱表示，創業青年關注的創業安全感、商業模式、資金和銷售通路等問題，都能在東莞通過很好的環境、資源和協助得以解決。除政策之外，東莞的優勢是有更多幫助創業青年成功的資源。“我們東莞真的很台灣”，他說，東莞台商多、團結，大家藉由協會的力量互相分享、互相照顧，很容易在此聚集到更多同鄉情緣。



作為松山湖海峽兩岸青年創業基地的主要創立者，也是10年來松山湖發展崛起的見證者，黃朝凱在談到松山湖的優勢與機遇時說，松山湖科學城位於東莞中部，擁有全國唯一、全球第四座脈衝散裂中子源，謀劃布局南方光源；省實驗室之一松山湖材料實驗室，是從國家高新區轉型成為科學城。松山湖是一個非常適合創業發展的地方，同時松山湖有非常好的幫助台灣青年創業、就業、實習的政策。



黃朝凱說，東莞的松山湖海峽兩岸青年創業基地，目前己幫助253家青創企業落地，成功孵化3家高新技術企業，1家規上企業，現在每年存活企業項目的營業額約有近1億。“所以我們對孵化成果、對於孵化台灣青年創業相對有信心。”

