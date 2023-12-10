黃慧紅：全力解決台胞在莞發展後顧之憂

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅 中評社香港12月10日電（記者 林艷）東莞被台胞台商視為“第二故鄉”，越來越多的台胞台商不僅選擇在東莞創業就業，更選擇在此安家。東莞市台港澳事務局局長黃慧紅日前接受中評青年東莞訪問團專訪，介紹了東莞是如何推動落實台胞同等待遇以及未來還將會為在莞台胞提供哪些便利措施的。



黃慧紅表示，為保障台胞在東莞安居樂業，我們會同各職能部門在探索解決台胞就學、就醫、就業、創業問題，落實台胞同等待遇，深化兩岸融合發展方面開展了一系列工作，使東莞逐步成為許多台商的“第二故鄉”。



一是全力落實台胞同等待遇。東莞全力保障台胞同等待遇。台胞在東莞可以按規定參加東莞市社會保險，享受相應的社保待遇；台胞子女就學與東莞居民享受同等待遇；在莞就業、居住的台胞可按規定購買商品住房；東莞政務服務平台已實現台灣居民居住證與身份證同等便利使用。



二是特事特辦解決台胞教育、醫療需求。為使台商台胞在東莞扎根發展無後顧之憂，解決台胞就醫、就學與島內機制銜接的需求，市委市政府特事特辦，開創性支持東莞台商子弟學校、台心醫院建設。東莞台商子弟學校於2000年設立，是大陸第一所台商子弟學校。創辦以來，累計招收台商子弟超過1萬人次，幫助數萬珠三角台胞家庭團聚。台心醫院於2014底開業，已成為社保定點醫院，並可協助台商辦理健保核銷手續，使台商能夠在東莞享受台灣健保服務。學校、醫院的創辦也為兩岸教育、文化以及醫療交流合作搭建了重要平台。



三是支持台胞深度參與公共事務。鼓勵台胞列席省、市政協會議，為“第二故鄉”建言獻策。支持台胞按規定參評各級榮譽和獎項，多名台胞獲省三八紅旗手、省五四青年獎、省五一勞動獎章、東莞榮譽市民等表彰。台胞同時熱心回饋社會，東莞台商協會累計向社會各界捐贈財物逾兩億五千萬元人民幣。

