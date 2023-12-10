中評關注：藍綠竹苗大對決　搶關鍵2席立委

藍營昨日在新竹市造勢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月10日電（記者 盧誠輝）藍綠昨日在新竹市和苗栗縣都有造勢活動，爭取連任的中國國民黨新竹市“立委”鄭正鈐在新竹市竹蓮寺舉辦大型造勢活動，藍營大咖雲集，包括國民黨“副總統”候選人趙少康、前高雄市長韓國瑜與台中市長盧秀燕等人都將到場站台，吸引近5千人到場力挺。



民進黨2024候選人賴清德昨日上午則是到苗栗縣連跑2場輔選行程，他先到苗栗縣竹南鎮為苗栗縣第一選區（海線）“立委”候選人康世明輔選，緊接著又到苗栗縣頭份市為民進黨禮讓並推薦的無黨籍苗栗縣第二選區（山線）“立委”候選人曾玟學站台，但兩場都僅約吸引近千人到場，且支持者明顯缺乏熱情。



藍綠在選前第5周、倒數35天的周末，不約而同都到竹苗區搶票，2020大選，國民黨在竹苗共搶下42.1萬多票，民進黨則拿到44.3萬多票，綠營在竹苗小贏藍營2.2萬多票。



但若把新竹市、新竹縣與苗栗縣分開來看，綠營在新竹市贏藍營4.1萬多票，藍營則在新竹縣小贏綠營1844票，苗栗縣藍贏綠1.7萬多票，而新竹縣與苗栗縣也是2020大選蔡英文在台灣西部唯二得票率未超過5成的選區，可見竹苗選區80多萬張的選票，對藍綠在2024大選的重要性。



“立委”方面，竹苗選區共有5席“立委”，2020年藍營5席全拿，但這次新竹市“立委”呈現四搶一的局面，包括爭取連任的國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”候選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的台灣民眾黨主席柯文哲妹妹柯美蘭。



若以2020年第十屆“立委”選舉來看，新竹市呈現三搶一的狀況，選舉結果由鄭正鈐獲得9.5萬多票（36.96%）勝選，打敗民進黨候選人鄭宏輝的8.2萬多票（31.81%）、時代力量高鈺婷的7.3萬多票（28.61%），但若把鄭宏輝與高鈺婷的選票相加，非藍陣營共拿下15.5萬多票（60.43%）。



若再往前看，2016年第九屆“立委”選舉，也是呈現三搶一的狀況，選舉結果由民進黨“立委”柯建銘獲得9萬多票（41.33%）勝選，打敗鄭正鈐的7.9萬多票（36.45%）、時代力量邱顯智的3.6萬多票（16.55%），但若把柯建銘與邱顯智的選票相加，非藍陣營共拿下12.6萬多票（57.88%）。

