仇長根：現今台灣政黨政治呈現八大特點

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（發言者供圖） 中評社南京12月10日電（記者 李子寧）由南京大學台灣研究所主辦，江蘇省台灣研究中心、江蘇省海峽兩岸關係研究會協辦的“2023兩岸關係學術研討會”9日在南京大學舉行。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根在會上發言時表示，台灣政黨政治發展，從1949國民黨“一黨專制”，到1987開放黨禁、報禁，推動了台灣政治全面革新。現今台灣政黨政治呈現國民黨與民進黨兩黨輪替執政及百餘小黨並存的格局，並呈現以下八大特點。



一是台灣政治進入“利欲熏心”時代。台灣百姓打拼、賺錢、交稅，供養政客；政黨欺騙、綁架台灣民意，充滿政治算計，這就是台灣政黨政治“走偏鋒、謀選票”的結局。此次民進黨“不分區立委”提名，無視專業性、代表性，算計政治酬庸和交易分贓，甚至重用“台獨”好戰分子，凸顯“反中”，荒謬至極。有台灣學者比喻，政客們得了“亞斯伯格症”，是一群“精神發展疾患”。



二是政治選戰“刀刀見骨”暗潮汹湧。民進黨成立37年，已經先後執政16年，實施“綠色恐怖”，無所不用其極。制訂所謂“國安五法”“反滲透法”“不當黨產條例”“促進轉型條例”“政治檔案條例”，成立“黨產委”“促轉委”，追殺政治對手。12月4日台北地檢署將馬英九、柯文哲、侯友宜、朱立倫4人以違反選罷法“搓圓仔湯”條款列為被告，可見台灣司法變民進黨政治工具。



三是政治素人被推站上政治角逐舞台。四年前的大選，被稱之為“庶民”領袖的韓國瑜拿下552萬選票，得票率為38.61%。同時，國民黨政黨票471萬票、得票率33.35%，與民進黨480萬票、得票率33.98%基本平手。這次從警30年的侯友宜和一介醫生柯文哲，兩人僅當了八年市長也加入選局。選人、選黨在大選中是兩個同樣重要的指標。如今“韓流”未退，作為“不分區立委”首名，重返“立院”定局，未來有後勁。

