中評關注：藍議長展實力　地方派系全歸隊

國民黨新竹市議會議長許修睿。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月10日電（記者 盧誠輝）藍營昨日在新竹市為爭取連任的中國國民黨新竹市“立委”鄭正鈐拉抬選情，地點就選在由國民黨新竹市議會議長許修睿擔任主委的竹蓮寺封街造勢，現場湧入近5千人到場力挺，在喧擾多時的藍白合破局後，在許修睿登高一呼下，地方派系全歸隊靠攏，力拚藍營在2024大選翻盤勝選。



許修睿是藍營在新竹市的選戰操盤手，地方實力雄厚，去年新竹市長選舉，因國民黨候選人林耕仁民調始終拉不上來，眼看新竹市長寶座又要拱手讓給民進黨繼續執政，許修睿在選前臨陣倒戈，改支持台灣民眾黨候選人高虹安，讓棄保效應在地方徹底發酵，也讓高虹安贏得新竹市長寶座，成為民眾黨在全台唯一執政的縣市。



而此次新竹市“立委”選舉，藍營面對來勢洶洶的民進黨新竹市“立委”候選人林志潔也絲毫不敢大意，嚴陣以待，但後來隨著民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭獨立參選，外界預估可能因此拉走鄭正鈐的部分選票，導致鄭落選，讓綠營坐收漁翁之利，當時在藍白合若有似無的階段，新竹地方都在盛傳棄保效應可能再次在新竹市“立委”選戰發生。



但隨著藍白合破局，藍營空前團結，各地造勢場合氣勢驚人，新竹市也在許修睿的全力動員下，選擇在由他擔任主委的新竹市信仰中心竹蓮寺封街造勢，讓新竹地方派系全都歸隊靠攏，也讓原本外界擔心的棄保效應不攻自破。



無獨有偶，苗栗縣也在5日晚上在苗栗縣政府前廣場封街舉辦藍營造勢活動，當天更吸引近2萬人到場力挺，將現場擠得水洩不通，座無虛席，而這一切都是因為一直對外強調以藍營大兵自許的無黨籍苗栗縣長鍾東錦的號召。