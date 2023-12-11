中評鏡頭：東京松本樓　中日關係連結地標

松本樓外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社台北12月11日電（記者 方敬為）位在日本東京日比谷公園內的松本樓有120年歷史，過去是孫文推動革命所結識的日本友人梅屋莊吉故居，裡頭還保留孫文與妻子宋慶齡寄居時留下的遺物及歷史文獻，前中國國家主席胡錦濤2008年也曾到訪，當時參訪的照片也陳列在其中，東京松本樓堪稱是見證中日關係的日本地標。



松本樓建於1903年，是孫文生前摯友、結拜兄弟梅屋莊吉的故居，孫文在推動革命期間，曾在該處旅居一段時日，裡頭迄今還保留孫文在日從事革命活動的足跡，包括照片、文獻，還有一架鋼琴，據說是宋慶齡寄託相思時經常彈奏的琴，現在就放在一樓展示。



梅屋莊吉是日活電影公司創始人，1895年1月在香港經營照相館時與孫文認識，武昌起義期間，梅屋莊吉曾經為孫文攝錄革命的實況，成為紀錄片。在孫文革命生涯中，梅屋莊吉傾其家財，為革命購置飛機等武器，並在日本培養中國飛行員。松本樓內還保留當年梅屋莊吉擔任“革命軍東北軍武器輸入委員”的委任狀。



松本樓因為有孫文的革命足跡，2008年胡錦濤赴日訪問也安排參訪，並在該處與時任日本首相福田康夫共進晚餐，當年的照片現在也陳列在其中。此外，中國國民黨2024大選候選人侯友宜今年8月訪日時，也到松本樓參觀。該歷史建物可說是中日歷史淵源的重要地標，現在作為餐廳及宴會廳、招待所用途，梅屋莊吉之外孫女婿小坂哲經營，主打咖哩、洋食料理，一客套餐約新台幣300到600元。

