日本市民組織集會呼籲勿忘南京大屠殺歷史

（来源：新华社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，今年是南京大屠殺慘案發生86周年。日本市民組織“延續南京記憶會”9日在大阪舉行集會，呼籲日本民眾結合當今世界形勢重新審視南京大屠殺的歷史教訓和現實意義，強調不忘歷史、構築和平的重要性。



“延續南京記憶會”創始人、日本銘心會會長鬆岡環致辭呼籲勿忘南京大屠殺歷史。她說：“我從35年前開始去南京實地調查，採訪收集南京大屠殺幸存者證言，並在日本收集侵華日軍老兵的證言，在此過程中痛感南京大屠殺給幸存者造成的傷痛至今仍未消失。”



隨後，參加集會的全體人員起立，為在最近一年去世的南京大屠殺幸存者默哀。



在日中國學者高文軍在集會上發表演講，介紹自己與鬆岡環歷時數年共同調查南京太平門屠殺慘案的艱辛過程。基於這一調查，鬆岡環出資拍攝了紀錄片《太平門 消失的1300人》，再現這一慘案，幾名侵華日軍老兵在片中面對鏡頭承認了當年屠殺無辜中國百姓的歷史。



集會主辦方還放映了介紹美國醫生羅伯特·威爾遜的電影紀錄片。影片講述了南京大屠殺期間，威爾遜冒著戰火全力搶救中國受難民眾的故事。



150餘名日本民眾參加當天集會。野村女士在集會現場告訴記者，她擔憂地看到，日本學校的近現代史課程中根本沒有涉及日軍侵華歷史，很多日本年輕人都不知道這段歷史，“這是一個大問題”。



每年都來參加集會的木村先生批評日本政府對否定南京大屠殺的聲音沒有任何回應。他說，日本政府大幅增加防衛費，人們應該警惕朝著重蹈戰爭覆轍危險方向發展的苗頭。



“延續南京記憶會”於2014年成立，每年定期舉辦關於南京大屠殺的集會。