中非新能源合作讓更多項目惠及非洲

（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，在《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會上，中國和非洲在清潔能源領域的創新合作模式探討引來不少關注。一批小規模、聚焦民生和社區需求的“小而美”中非能源合作項目正生根發芽，以可持續的方式為非洲國家創造社會、經濟和環境效益。



本次大會期間，一場以“創新引領中非合作，釋放‘光伏＋’潛能”為主題的論壇吸引中非各界20多位代表參加。大家圍繞如何建立中非合作平台讓更多中國創新力量走進非洲、助力“光伏＋”在非洲落地等建言獻策，共話合作之道。中國國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心副主任陳志華說：“非洲國家一直是我們開展應對氣候變化南南合作的重點區域，助力非洲國家實現新能源發展和綠色低碳轉型一直是我們的優先合作方向。”



中國生態環境部9月宣布實施“非洲光帶”項目，將通過合作建設氣候友好的“光伏＋”項目、推動氣候及光伏發展交流對話、開展光伏戰略規劃和配套政策研究及實施能力建設項目等方式，利用中國光伏產業優勢，幫助解決非洲地區貧困家庭用電照明問題。



中國水電水利規劃設計總院副院長顧洪賓介紹，“光伏＋”解決方案對於非洲及其社區有較好的適應性，能夠在多元用能場景靈活布置，對於推動非洲當地經濟和社會協同發展具有重要的現實意義。



氣候工作基金會中國區主任張曉華說，中國在“光伏＋”領域探索了諸多應用場景和解決方案，可與非洲農業、供水等領域的用能需求有效結合，在非洲探索多種光伏應用形態和場景。



氣候工作基金會全球能源轉型非洲區主任吉德·伊吉亞多認為，非洲擁有豐富的太陽能資源，發展太陽能可以幫助非洲消除能源貧困，減少溫室氣體排放，創造綠色就業機會，改善當地居民生活條件。