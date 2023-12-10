中國雜技“奇妙之夜”讓法國青少年著迷

（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，當地時間8日晚，法國首都巴黎，可容納4000多名觀眾的法國鳳凰馬戲團演出帳篷內座無虛席。中國大連雜技團帶來的精彩表演贏得現場觀眾持久、熱烈的掌聲，他們當中大多是法國青少年。



由中國駐法國大使館與法國鳳凰馬戲團合作推出的這場中國雜技“奇妙之夜”演出讓觀眾大飽眼福。輕盈飄逸、獲得過中國雜技比賽最高獎的《蹬傘》，驚險奇美、獲得過法國“明日”世界馬戲節金獎的《流星》，充滿激情的《冬奧幻想，五人吊環》，浪漫的《天地之間，綢吊》……中國雜技的高超技巧與現代舞美設計的完美結合讓演出跌宕起伏、扣人心弦。觀眾完全沉浸在表演中，時而屏息凝神，時而爆發出雷鳴般的掌聲和喝彩聲。



大連雜技團副團長楊志偉在接受新華社記者採訪時說，當晚雜技團為觀眾帶來了12個節目。考慮到2024年法國將舉辦奧運會，此次演出選取“體育”為主題。為吸引青少年觀眾，雜技團採用現代編排形式來表演傳統的雜技節目。



記者在散場時遇見了11歲的亨利和8歲的伊麗絲兄妹倆，他們對《流星》《冬奧幻想，五人吊環》等節目中那些高難度的雜技動作印象深刻。



亨利告訴記者，中國雜技表演非常精彩，“現在，我特別想去中國旅行，吃一碗熱湯面，然後去看雜技”。伊麗絲緊跟著說：“我也是。”



當晚，在馬戲團演出帳篷的入口處，記者看到《法國高中生赴華秋令營——“我眼中的中國”攝影展》。法國學生們拍攝的關於中國歷史古跡、美食以及中國人日常生活的照片和他們寫下的感悟，吸引很多觀眾駐足觀看。



法國國民教育部漢語總督學易傑在活動發言中說，20年前他的第一次中國之旅就從大連開啟，他在大連學習中文，從此和中國結下不解之緣。目前，法國中小學中學習中文的學生有四五萬人，中文也是法國高校和職業培訓的學習語言之一，“中文已成為法中友誼的載體”。