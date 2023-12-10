中企承建的挪威第二大橋助力挪北部地區發展

這是2023年9月4日拍攝的位於挪威北部港口城市納爾維克附近的哈羅格蘭德大橋。 中評社北京12月10日電／據新華社報導，2018年12月9日，中國企業承建的挪威第二大橋哈羅格蘭德大橋通車。5年來，每天都有數千輛機動車通過大橋穿梭於峽灣兩岸，為挪威北部地區的繁榮與發展注入動力。



作為中企“走進挪威”的標杆工程和中挪互利合作的重要成果，哈羅格蘭德大橋由四川公路橋梁建設集團（四川路橋）承建。大橋位於挪威北部港口城市納爾維克附近，橋長1533米，是北極圈內最大跨徑懸索橋，也是縱貫挪威全境與瑞典西南部的歐洲國際公路E6的重要組成部分。大橋縮短了從納爾維克前往特羅姆瑟、哈爾斯塔等北極圈內其他城市的路程。



“哈羅格蘭德大橋對挪威北部地區的交通產生了積極影響，”挪威公路管理局北部地區分局懸索橋項目經理達格倫·卡森告訴記者，“尤其是對納爾維克和附近地區的發展產生了非常積極的作用，甚至高於挪威公路管理局的預期。”



根據大橋運營機構提供的數據，2022年通過哈羅格蘭德大橋的機動車共159萬輛次，比2021年增加16%，比2019年增長35%。該機構預測，未來通過大橋的車輛有望進一步增加。



納爾維克市政府在一份報告中說，大橋通車改善了當地交通狀況，進而帶動漁業和礦業等支柱產業發展，使該地區更加繁榮。



哈羅格蘭德大橋不僅對挪威北部地區的交通和經濟發展有著積極意義，其結構設計同樣可圈可點。在哈爾斯塔－納爾維克機場、納爾維克市內遊客中心、餐館和酒店，隨處可見關於大橋的大幅照片、海報和宣傳册。大橋已成為當地一處地標，並被當地居民和工程愛好者譽為“世界上最美麗的橋梁”。2020年，哈羅格蘭德大橋被國際橋梁與結構工程協會提名參選年度“傑出結構獎”，讓這座大橋吸引了全球業內人士的目光。



卡森代表挪威公路管理局全程參與了這一項目。回憶起與這座大橋的緣分，卡森至今仍心潮澎湃：“參與了從興建到完成哈羅格蘭德大橋這樣美麗的橋梁的全過程，會與這座橋梁建立特殊的聯繫。我非常高興和自豪地說，我曾是這個項目團隊的一部分。”