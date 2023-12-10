否決安理會停火決議草案　美國遭多方批評

這是12月8日在位於紐約的聯合國總部拍攝的聯合國安理會會議現場。 中評社北京12月10日電／據新華社報導，聯合國安全理事會8日表決一份巴以局勢決議草案，內容包括呼籲在加沙地帶實現人道主義停火，但遭美國否決。阿拉伯聯合酋長國、俄羅斯等多國批評美方罔視衝突導致的平民傷亡。



多國批評美國



8日訴諸表決的決議草案由阿聯酋提交，已經多方辯論及修改，最終內容包括“必須依據國際人道主義法保護巴勒斯坦和以色列平民”，同時要求“立即無條件釋放所有被扣押人員”。表決結果顯示，安理會15個成員國中，13個國家投贊成票，英國投棄權票，美國投反對票。



按照美國常駐聯合國副代表羅伯特·伍德說法，停火將使加沙地帶被巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）控制。



根據相關規定，決議草案需獲得至少9張贊成票、且5個常任理事國中沒有國家投反對票，才能獲得通過。



表決結束後，阿聯酋常駐聯合國副代表穆罕默德·伊薩·阿布沙哈蔔對美國投反對票“深表失望”。他強調，投票結果不會阻止阿聯酋繼續敦促安理會成員採取行動，結束在加沙地帶的暴力行徑。



巴勒斯坦常駐聯合國觀察員里亞德·曼蘇爾表示，美國投反對票是“災難”。巴方反對這一表決結果，將繼續通過一切合法手段阻止以方“暴行”。



俄羅斯常駐聯合國副代表德米特里·波利揚斯基說，投票當天是“中東最黑暗的日子之一”。他斥責美方對“包括婦女和兒童在內的數以千計乃至數以萬計巴勒斯坦和以色列平民判處死刑”，“歷史將評判美方行為”。



哈馬斯政治局成員伊扎特·里什克在一份聲明中強烈譴責美方行為，指認美方“不道德、殘忍”。美方阻撓停火決議草案通過相當於“直接參與占領軍屠殺”加沙民眾，犯下“屠殺和種族清洗”罪行。



這不是美國第一次阻撓在加沙地帶實現人道主義停火。10月，安理會表決一份呼籲在加沙地帶實現人道主義暫時停火的決議，因美國投反對票而未獲通過。11月，安理會再次表決一份呼籲在加沙地帶實現“人道主義暫停”的決議，美國投棄權票，決議最終通過。