丁薛祥出席世界中文大會並發表主旨講話

12月9日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在北京出席2023世界中文大會，並發表主旨講話。（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，12月9日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在京出席2023世界中文大會，並發表主旨講話。



丁薛祥表示，語言是交流的工具、文化的載體，是促進人類文明交流對話的橋梁。習近平主席指出，學習彼此的語言，瞭解對方國家的歷史文化，將有助於促進人民相知相親，也將為構建人類命運共同體貢獻力量。中國將繼續推進高水平教育對外開放，支持民眾特別是青少年加強外語學習和開展國際交流，一如既往大力支持國際中文教育，為加快中文走向全球、服務世界提供有力的支撐和保障。



丁薛祥指出，中文是中國的語言，也是世界的語言。推進新形勢下的國際中文教育和世界語言交流合作，需要中國和世界各國人民共同努力。要構建開放包容的國際中文教育格局，與各方一道辦好孔子學院等中文項目，大力發展信息化、數字化、智能化中文教育，支持各國培養本土師資、研發本土教材、開展本土化中文教學。更好發揮中文社會服務功能，不斷提升中文的社會應用價值，支持和鼓勵更多國際組織將中文列為官方語言，歡迎更多國際場合使用中文，積極服務各國經濟社會發展。深化中外語言交流合作，通過“請進來”與“走出去”相結合，加強中文與世界各國語言的雙向交流，支持各國青少年來華體驗中國文化、展示各國文化，增進彼此友誼和心靈溝通。促進文明互學互鑒，秉持開放包容，強化守正創新，共同推動世界多元文明繁榮發展。



丁薛祥在會前參觀了國際中文教育創新發展情況展覽，瞭解國際中文教育在辦學體系、師資隊伍、教學資源、考試服務等方面的創新發展成果。



2023世界中文大會以“中文服務世界，開放引領未來”為主題。中外有關專家、政府官員、國際組織代表和國際語言文化機構負責人等約2000人參加會議。