中歐經貿合作成果豐碩

（来源：新华社） 中評社北京12月10日電／據人民網報導，今年是中國同歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。12月7日，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華舉行第二十四次中國—歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。習近平主席指出，中國正在推進高質量發展和高水平開放，願將歐盟作為經貿合作的關鍵夥伴、科技合作的優先夥伴、產業鏈供應鏈合作的可信夥伴，追求互利共贏，實現共同發展，為中歐經貿合作在下一個20年繼續健康穩定發展指明了方向。



20年來，在雙方領導人的戰略引領下，中歐經貿合作發展迅速、成果豐碩，雙方經貿關係日益鞏固。



中歐互為最重要的貿易夥伴。歐盟是我國的第二大貿易夥伴、第二大進口來源和第二大出口市場，而我國則是歐盟的第二大貿易夥伴、第一大進口來源和第三大出口目的地。2003—2022年，我國與歐盟的貿易從1252億美元增加到8473億美元，日均貿易額從3億美元增加至23億美元。今年1—11月，受全球貿易低迷等因素影響，中歐貿易額雖出現下滑，但降幅逐月收窄，尤其我自歐盟進口同去年基本持平，顯示較強韌性。



歐盟企業持續看好中國市場。20年來，歐盟對華直接投資存量從2002年底的331億美元增加至2022年底的1572億美元。2022年，歐盟對華直接投資額100億美元，同比增長96.7%。2023年前9個月，作為歐洲對華投資主要來源，法國、荷蘭對華直接投資分別同比增長121.7%和32.6%，繼續保持強勁增長。2022年以來，包括寶馬、大眾、斯特蘭蒂斯等汽車企業，以及巴斯夫等化工企業在內的多家歐洲大型跨國公司加大了對中國市場的投入；歐洲中小企業同樣重視中國市場，包括數字企業達索系統、家電企業賽博等法國代表性企業均與中國企業達成了合作項目。



我國對歐投資存量突破千億美元。2003—2022年，我國企業對歐盟直接投資存量從4億美元增加至1012億美元，年均對歐盟投資流量從1億美元水平增加至55億美元水平。據商務部統計，截至2022年末，我國共在歐盟設立直接投資企業超2800家，覆蓋歐盟的全部27個成員國，雇傭外方員工超27萬人。我國直接投資存量超過百億美元的歐盟成員國有4個，分別為荷蘭（283億美元）、盧森堡（205.5億美元）、瑞典（186.7美元）和德國（185.5億美元），近年來，新能源領域逐漸成為我國企業在歐盟投資的新亮點。