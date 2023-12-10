中國最大商業地下石油儲備項目開工建設

這是12月3日在孟加拉國莫海什卡利拍攝的單點系泊及雙線管道系統工程項目場站（無人機照片）。（來源：寫新華社） 中評社北京12月10日電／據央視新聞報導，昨天（9日），我國最大商業地下石油儲備項目全面開工建設，項目投用後，將實現進口原油的快速存儲、加工消化和周轉，為我國油氣資源穩定供應提供保障。



我國最大商業地下石油儲備項目開工建設



位於浙江寧波市北侖區大榭商儲項目，由中國海油自主設計建造。包括300萬立方米地下原油洞罐，以及地面原油儲運和配套設施。大榭商儲項目是在岩體中人工挖掘洞室儲存原油，利用穩定地下水位壓力形成地下水封，具有庫容量大、安全、儲品損耗少等優點。



中海油石化工程有限公司總經理 吳廣增：項目採用自主研發的地下水封洞庫洞室圍岩穩定評價、全工況蓄水試驗等關鍵核心技術，可保證地下原油洞罐50年長周期運營零檢修。



地下水封洞庫儲存安全可靠 運營成本低



目前，我國石油商業儲備主要有地面儲罐和地下水封洞庫儲存兩種方式。與地面儲罐相比，地下水封洞庫通常建設在地下一定深度，運營安全可靠，建設成本降低約20%、運營成本減少約50%，同等規模油庫可節約建設用地約950畝，同時解決了油品蒸發損耗的問題，在綠色低碳環保方面有顯著優勢。



將為我國推進石油商業儲備開辟新路徑



中海石油化工進出口有限公司董事長 劉大平：項目2026年底建成投用後，將向華東及長江沿線提供穩定的原油供應，對於進一步促進當地石油供需動態平衡、應對能源供應重大突發事件以及豐富能源行業數字化轉型實踐具有重要意義。



據統計，全球範圍已建成200多座地下水封洞庫，我國自20世紀70年代開始研究、建造地下水封洞庫，2000年以後進入高速發展期，經過二十幾年的技術積累，首次將地下水封洞庫技術用於大榭商儲項目，將為我國推進石油商業儲備開辟新的路徑，對保障經濟的持續快速協調發展有著重要意義。