專訪：賡續中越傳統友誼　攜手共鑄未來

12月8日，越共中央委員、越南國資委主任、越中友協主席阮黃英在越南河內接受新華社等中國媒體聯合採訪。（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲、越南社會主義共和國主席武文賞邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行國事訪問。越共中央委員、越南國資委主任、越中友協主席阮黃英8日在河內接受新華社等中國媒體聯合採訪時表示，越南和中國是鄰邦，山連山，水連水，兩國和兩國人民之間的傳統友誼源遠流長，相信習近平總書記、國家主席此次對越南進行國事訪問將進一步促進兩國人民的友誼。



阮黃英說，去年中共二十大閉幕後，阮富仲總書記對中國進行了訪問，同習近平總書記一道擘畫雙邊關係發展藍圖，推動越中關係步入新階段，取得許多新進展。今年是越中建立全面戰略合作夥伴關係15周年，習近平總書記、國家主席此訪具有標誌性意義，雙方將討論多領域合作議題，促進更好開展友好交流活動，推動越中合作進一步走深走實。



阮黃英表示，高層會晤是越中雙方的優良傳統，推動雙邊關係不斷向前發展。



中國和越南於1950年建交，越中友協同年成立，是越南最早一批成立的對外友好組織。阮黃英說，越中建交70多年來，傳統友好關係不斷鞏固發展，民間友好交往是越中友好的重要支柱，為兩國關係發展夯實社會基礎，注入源源不斷的動力，具有極其重要的意義。



阮黃英說，近年來越中民間友好交往有效促進了雙方在經貿投資和文旅教育等領域的交流合作，越南和中國已互為兩國人民最熱門的旅遊目的地之一，民間交往為鞏固互信、增進瞭解作出了重要貢獻。



展望未來，阮黃英表示，雙方要進一步落實好兩黨兩國領導人共識，宣傳好越中友好，加快恢復疫情前定期舉辦的越中人民論壇，更加注重促進地方特別是兩國邊境省（區）之間文藝、教育、科技、旅遊、衛生、體育等領域的交流合作，探索形式多樣、內容豐富的交流活動，推動兩國民間外交更加務實高效。



阮黃英說，越中傳統友誼是兩黨兩國老一輩領導人親手締造的，是兩國人民的寶貴財富。希望兩國人民特別是青年一代傳承好、發揚好越中友好關係，進一步增進兩國人民對越中傳統友好的瞭解，推動越中友好世代相傳。