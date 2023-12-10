香港社會熱烈期望新一屆區議會共創新氣象

12月1日，兩輛塗有2023年區議會一般選舉宣傳廣告的電車從香港街頭駛過。 中評社北京12月10日電／據新華社報導，隨著2023年區議會一般選舉臨近，香港各區選舉氛圍日漸濃厚。報紙頭版刊登選舉相關新聞、專家學者發聲支持新選制、候選人積極宣傳拉票介紹政綱、市民踴躍參加“區選繽紛日”等活動……社會各界相信區議會選舉將選出賢能人士，期望新一屆區議會助力香港向著更加繁榮的未來穩步前行。



12月10日的區議會選舉是特區完善地區治理體系及重塑區議會制度後第一場全港大型選舉。連日來，香港街頭隨處可見“1210區選齊投票，共建美好社區”的宣傳條幅，巴士和電車車身、港鐵車廂都能見到宣傳廣告。



香港特區政府9日舉行“區選繽紛日”活動，內容包括嘉年華活動，展覽館免費開放，以及西九文化區戶外音樂會等，希望進一步提高香港社會對區選的熱情。



李家超9日早上與特區政府政制及內地事務局局長曾國衛和選舉管理委員會主席陸啟康到杏花邨一個地方選區票站巡視。看到投票站人員準備充足，李家超表示“對明天投票站有效暢順充滿信心”。



9日下午，灣仔海濱人頭攢動，“區選繽紛日”活動之一正在這裡火熱進行。現場有展示區議會選舉的海報，不少市民駐足瀏覽投票事宜。有參與人士表示不虛此行，帶孩子游玩的同時瞭解區議會選舉的重要性很有意義，“以舉手之勞參與投票，才能讓社會更好”。



不同地區的候選人積極在本區街站展開宣傳和拉票，向市民介紹政綱和抱負，選民也就關心的問題與候選人密切互動。“關注弱勢社群”“弘揚中華文化”“改善街道管理”……各候選人的宣傳口號雖側重不同，卻都是務實政綱。



特區政府政務司司長陳國基表示，新一屆區議會將專注關心民生事務，發揮其應有的地區服務和咨詢功能；也會全面貫徹落實“愛國者治港”原則，對“一國兩制”實踐行穩致遠，對特區良政善治、長治久安至關重要。



為支持區議會選舉，多個愛國愛港社團走訪社區為候選人加油打氣。香港中華聯誼會一行近日走訪油尖旺地區多個街站，會長鄭翔玲說，參選人來自不同專業，背景多元，各展所長，將令地區工作更立體，更符合不同市民切身利益。