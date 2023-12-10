綜述：中國與中東國家攜手應對氣候變化

11月9日，中國政府中東問題特使翟雋在法國巴黎出席支援加沙平民國際人道主義會議。（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）正在阿聯酋杜拜召開。這是繼埃及沙姆沙伊赫後，聯合國氣候變化大會連續第二年在中東國家舉行。



就在COP28召開前不久，由中國企業總承包的全球最大單體光伏電站——阿聯酋艾爾達芙拉光伏電站全面竣工。阿布扎比廣袤沙漠上一排排光伏組件組成了壯觀的“能源綠洲”。該光伏電站可供20萬戶居民用電，每年將減少碳排放240萬噸，使清潔能源在阿聯酋總能源結構中的比重提高到13%以上。



中東地區油氣資源豐富，中國與中東國家在能源領域長期保持緊密合作。近年來，隨著全球氣候危機日益嚴峻，中國與中東國家加快各自能源轉型步伐，同時大力推進在清潔能源、可再生能源等領域的雙多邊合作。



2022年12月，中國在首屆中國－阿拉伯國家峰會上提出中阿務實合作“八大共同行動”，其中就包括綠色創新共同行動和能源安全共同行動。中國提出設立中阿乾旱、荒漠化和土地退化國際研究中心、共建中阿清潔能源合作中心等具體舉措，展現出持續深化應對氣候變化合作的決心。



中國擁有世界最大的清潔發電體系，水電、風電、太陽能發電裝機容量均居世界第一。憑借在清潔能源領域的技術優勢，中國與中東國家在清潔燃煤、太陽能等領域積極展開合作，中國企業深度參與阿聯酋、摩洛哥、沙特等國大型清潔能源項目，助力當地能源轉型。



由哈爾濱電氣集團有限公司承建的阿聯酋杜拜哈斯彥清潔燃煤電站項目是中東首個清潔燃煤電站項目，也是世界上首個實現雙燃料滿負荷供電的電站。今年5月，該項目4號機組首次並網發電。



此外，中國企業承建的摩洛哥努奧三期太陽能聚熱發電獨立電站是世界在運單機容量最大的塔式光熱電站，阿曼最大可再生能源項目——阿曼伊蔔裡光伏項目去年竣工落成，沙特紅海新城全球規模最大的儲能項目也在加緊建設中。



埃及電力與可再生能源部副部長艾哈邁德·穆罕默德·馬西納表示，中國和埃及在風能、太陽能等可再生能源領域保持著良好合作，期待雙方進一步深化多領域合作，共同應對氣候變化。



除了能源領域合作，中國還為中東國家在海水淡化、綠色金融、綠色農業等領域發展提供助力，以共同應對氣候變化帶來的挑戰。

