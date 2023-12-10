海峽兩岸及港澳愛心女企業家聯誼交流會舉行

（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，2023中國百傑女性創業高峰論壇暨海峽兩岸及港澳愛心女企業家聯誼交流會9日在北京舉行。論壇以“凝聚巾幗力量、攜手共創未來”為主題，來自兩岸及港澳的260餘名女企業家代表、青年女科技工作者與會。



北京百傑女性創業服務中心理事長陶瑩致辭表示，百傑女企業家的貢獻不僅僅在商業領域，她們積極參與公益事業，為山區的孩子提供資助，為困難家庭女大學生提供助學金，為社會帶來一股積極正能量，用愛溫暖人心。百傑女企業家的創業故事，正激勵著更多女性勇敢追夢，相互幫助，共同成長，發揮女性獨特優勢，自立自強。



中華海峽兩岸婦女經貿文化交流協會理事長蔡鈴蘭致辭表示，論壇為兩岸女企業家搭起交流合作的平台，也為兩岸關係和平發展、融合發展貢獻心力。兩岸婦女在各行各業成功開創一片天，為兩岸企業發展和經貿合作注入源頭活水。大陸是台灣最大的貿易夥伴，兩岸經貿關係密切，理應推動更高層次的融合發展，共創互利雙贏。



論壇上公布了2023十大傑出創業女性名單、2023十大傑出女科技工作者名單。



本次活動由北京百傑女性創業服務中心、中國廣告主協會婦女工作委員會聯合主辦，北京海峽兩岸民間交流促進會協辦。



