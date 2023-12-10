蔣萬安高雄旗津拜蔣公感恩堂　態度保守

蔣萬安參拜旗津蔣公感恩堂後在廟埕廣場與支持者合影。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄12月10日電（記者 方敬為）中國國民黨台北市長蔣萬安今天南下高雄替同黨“立委”選將助選，上午第一站與候選人李明璇合體，參拜旗津蔣公感恩堂，該神壇為地方民眾將蔣介石神格化後，設立神像供奉之，蔣萬安首度親臨參拜，但只簡單行鞠躬禮就離開，被問到膜拜曾祖父神像的感受，蔣萬安也態度保守，僅稱這是地方鄉親對先“總統”的感念之情。



蔣萬安10日到高雄助選，整天跑透透，上午與候選人李明璇合體逛旗津老街，並參拜蔣公感恩堂，隨後赴鳳山與候選人鍾易仲車隊掃街；下午與陳美雅一同“吃播”，再出席黃柏霖後援會成立大會，最後則是和李眉蓁在左營自由黃昏市場拜票。



蔣萬安抵達蔣公感恩堂受到支持者熱烈歡迎，由於蔣公感恩堂供奉蔣萬安曾祖父神像，當地不少認同蔣家公績的民眾都認為意義非凡，不少人提前一個鐘頭到場守候，要見證歷史一刻。



蔣公感恩堂總幹事林春生向中評社表示，這是蔣萬安第一次到訪，非常令人興奮，上回蔣家人來感恩堂參拜已是2000年的時候，就是蔣萬安的父親蔣孝嚴賢伉儷來訪，時隔23年蔣萬安也來參拜，讓蔣公感恩堂蓬蓽生輝，別具意義。



不過或許是膜拜蔣介石神像有些敏感，蔣萬安抵達前，幕僚與廟方還在討論究竟是否要讓蔣萬安持香，還是雙手合十就好？畢竟是自己的曾祖父，當神明拜似乎也很奇怪，最後討論出行鞠躬禮的方式。蔣萬安抵達參拜前後花不到5分鐘，行三鞠躬後，迅速步出神龕，也沒有任何祝禱文。



參香後，蔣萬安接受媒體聯訪，被問到第一次到訪蔣公感恩堂膜拜曾祖父神像的感受，僅表示，高雄充滿人情味，今天他來這邊也是希望看看當地很多鄉親，體會民眾對於蔣“總統”過去的感念之情。待會他也會到另外一個宮廟參拜，感受旗津在地宮廟文化以及高雄人濃厚的熱情。態度相對保守。