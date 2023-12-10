中評社香港12月10日電／網評：民生無小事 區選靠大家



來源：大公報 作者：卓銘



轉眼間明日就是新一屆區議會投票日，相信不少市民都選好自己屬意的候選人；也許亦有部分人因為要“好中選優”，而得了選擇困難症……但不論是心意已決還是仍然猶豫的朋友，最重要還是明天用好手上一票，共同建設美好社區。



今屆區議會選舉在候選人的質素、市民關注點、選舉風氣等方面都與以往截然不同，相信過去幾個星期，市民已經有深切體會。而香港政界、商界都紛紛公開表示會帶頭投票，並且呼籲員工及廣大市民積極履行公民責任。



例如，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，其本人及集團其他郭氏成員都會在明日區議會投票日前往投票，並鼓勵集團同事履行公民責任，投票選賢能，共建美好社區；恒基兆業地產集團主席李家傑及李家誠，亦強調會全力支持區選，深信選出愛國愛港、德才兼備和竭誠為市民服務的區議員，能提升地區治理效能，共建更美好香港；至於新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛就表示，地區治理講求全社會共建共享，需要每一位港人的參與，呼籲集團全體同事及各位市民積極履行公民責任，踴躍投票，選出賢能，攜手共建美好社區；而長實集團主席李澤钜亦表明會在明日投票，希望市民亦能踴躍參與，並預祝今次選舉成功。



投票是最重要一步



甚至乎地產建設商會，早前也拍片呼籲業界在選舉中投票，會長簡基富指出，香港的重建之路仍然吃力，但相信社會團結一致下，重建之路必定成功，呼籲800多名會員及選民支持區議會的地區工作。