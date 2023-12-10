中評社香港12月10日電／網評：中國才是世界和平的維護者



來源：大公報 作者：周八駿



從2018年特朗普政府發動對華貿易戰，到2023年底的5年多裡，世界百年未有之大變局叠加2020年至2022年間發生的新冠疫情全球大流行，引發2022年2月24日以來的俄烏衝突，加上2023年10月7日突如其來的巴以新一輪衝突，世界已然呈現熱戰擴大與新冷戰加劇相互交織、十分複雜動蕩波譎雲詭的態勢。



一方面，美國已觸及或看到自身戰略能力的邊界。拜登政府口頭宣稱美國擁有在歐洲與中東同時應付兩個戰場的實力，但是，白宮十分擔心在西太平洋再與中國走向全面攤牌的邊緣。



另一方面，所謂“全球搖擺國家”亦即地區大國普遍顯露力不從心，在大國間周旋的空間不斷收縮。以印度為例，莫迪政府先是譴責哈馬斯突襲以色列，未能獲取以色列青睞，於是，改為同大多數國家一起呼籲巴以雙方停火止戰。與此同時，中小型國家或者無所適從或者莫名驚恐。



世界貿易和經濟沒有因為新冠疫情大流行結束而走上穩定﻿復甦的軌道。相反，全球化逆轉，經濟泛政治化肆虐，產業鏈供應鏈斷裂，以及美國持續推行高利率政策，主要國家缺乏宏觀經濟政策協調，眾多國家政府的治理能力不足以應對內部和外部挑戰，這一切，使越來越多國家政府和人民將注意力轉向政治穩定和貿易經濟增長。



和平，是政治穩定、貿易和經濟增長最重要的前提條件。巴以新一輪衝突激發世界各國包括中東地區人民要求和平的願望。巴以新一輪衝突也促使美西方思考烏克蘭危機的出路。