| 中評社香港12月10日電／網評：中國才是世界和平的維護者
來源：大公報 作者：周八駿
從2018年特朗普政府發動對華貿易戰，到2023年底的5年多裡，世界百年未有之大變局叠加2020年至2022年間發生的新冠疫情全球大流行，引發2022年2月24日以來的俄烏衝突，加上2023年10月7日突如其來的巴以新一輪衝突，世界已然呈現熱戰擴大與新冷戰加劇相互交織、十分複雜動蕩波譎雲詭的態勢。
一方面，美國已觸及或看到自身戰略能力的邊界。拜登政府口頭宣稱美國擁有在歐洲與中東同時應付兩個戰場的實力，但是，白宮十分擔心在西太平洋再與中國走向全面攤牌的邊緣。
另一方面，所謂“全球搖擺國家”亦即地區大國普遍顯露力不從心，在大國間周旋的空間不斷收縮。以印度為例，莫迪政府先是譴責哈馬斯突襲以色列，未能獲取以色列青睞，於是，改為同大多數國家一起呼籲巴以雙方停火止戰。與此同時，中小型國家或者無所適從或者莫名驚恐。
世界貿易和經濟沒有因為新冠疫情大流行結束而走上穩定復甦的軌道。相反，全球化逆轉，經濟泛政治化肆虐，產業鏈供應鏈斷裂，以及美國持續推行高利率政策，主要國家缺乏宏觀經濟政策協調，眾多國家政府的治理能力不足以應對內部和外部挑戰，這一切，使越來越多國家政府和人民將注意力轉向政治穩定和貿易經濟增長。
和平，是政治穩定、貿易和經濟增長最重要的前提條件。巴以新一輪衝突激發世界各國包括中東地區人民要求和平的願望。巴以新一輪衝突也促使美西方思考烏克蘭危機的出路。