蔣萬安全力拉抬南部小雞　預告下次帶三寶來

蔣萬安與支持者一同替“立委”候選人李明璇喊凍蒜。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄12月10日電（記者 方敬為）中國國民黨台北市長蔣萬安今天南下高雄替同黨“立委”選將助選，針對藍營南部選情，蔣萬安認為，南部是國民黨傳統的艱困區，大家都很拚，他也是因此會盡量抽時間南下助選，全力幫助黨及選將，他並預告，只要有機會還會再來高雄，下次帶著三個子女一起來！



蔣萬安10日到高雄助選，整天跑透透，上午與候選人李明璇合體逛旗津老街，並參拜蔣公感恩堂，隨後赴鳳山與候選人鍾易仲車隊掃街；下午與陳美雅一同“吃播”，再出席黃柏霖後援會成立大會，最後則是和李眉蓁在左營自由黃昏市場拜票。



針對到高雄輔選，蔣萬安參拜完蔣公感恩堂受訪表示，他與高雄市國民黨提名的“立委”候選人都是好朋友，各選將很早就有提出邀請，剛好台北市議會總質詢告一段落，他就趕快來安排到高雄來幫忙輔選站台。



蔣萬安說，第一站與李明璇合體，明璇非常優秀，且年輕有活力又有戰鬥力，在這一次選舉的過程中，李明璇常常凌晨3點睡覺，清晨6點就起床跑行程，是個非常勤快且充滿熱忱的年輕人，他希望高雄鄉親要給李明璇這樣優秀、勤勞的年輕人一個機會，相信高雄人對於年輕有活力的新政治也充滿期待。



談到南部國民黨選情，蔣萬安說，南部傳統上對藍營而言相對艱困，高雄的藍營選將都非常的拼，這一次不只是“立委”選舉，還有大選，所以他會盡量抽時間到南部來幫忙，設法提振藍營在中南部的氣勢，希望國民黨能夠重返執政，在下一屆的“立法院”能夠過半。



蔣萬安說，過去8年民進黨執政優劣大家看得很清楚，希望能夠讓優秀年輕的心血進入“國會”，為在地的鄉親推動好的法案，更重要的是監督施政，接下來離1月13日投票只剩34天，他會儘量的排出時間再次來到高雄，並預告下次要帶太太、孩子一起來，三寶都到齊，傾力幫助南部藍營選將。