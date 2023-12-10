絲茶瓷·浙江文化和旅遊主題展亮相巴黎

在梧州市蒼梧縣六堡鎮黑石山茶廠，六堡茶製作技藝非遺傳承人韋潔群（右）、祝雪蘭在交流制茶技藝（9月6日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，“萬年凝華 熠熠重光”絲茶瓷·浙江文化和旅遊主題展8日在法國巴黎中國文化中心開幕，借助實物展覽和各種文化體驗活動吸引眾多法國民眾到場觀看互動。



本次展覽由巴黎中國文化中心與浙江省文化和旅遊廳共同主辦，將持續至2024年1月。展覽分為“茶韵綿亘”“瓷韵流光”“綺彩華章”三個單元，分別以浙江省的茶葉、瓷器、絲綢為主題，展示中國國家級非遺傳承人和世界知名設計師的作品以及中國博物館館藏等重量級展品，展現了浙江省絲茶瓷文化的深厚底蘊和魅力。



浙江省副省長胡偉在現場介紹說，浙江省不僅是茶葉、絲綢與青瓷的主要發源地，也是海上絲綢之路的重要起點之一，為促進中西方貿易和文明互鑒發揮了重要作用。



世界旅遊聯盟副主席許澎在開幕式上說，此次展覽不僅是浙江省優秀文化的現代展示與創新表達，更是中法攜手推進文明交流互鑒、續寫世界和合共融新篇章的精彩注腳。歡迎法國朋友借中國試行擴大單方面免簽政策利好機遇，多到中國走走看看，擴大兩國文旅交流。



作為巴黎中國文化中心的“常客”，法國人卡拉·克里斯蒂安當天觀看青瓷甌樂和宋式點茶表演後感到耳目一新。她說，此次展覽講述了歐洲與東方之間的貿易故事，浙江省同時擁有絲綢之路上的三大產品，“真是了不起”。



法國藝術家安德魯·辛普津在觀看點茶表演後忍不住體驗了一番。他興奮地表示，這是一次非同尋常的儀式體驗，自己已經迫不及待想去浙江瞭解青瓷和絲綢的製作過程。