國家文物局發布中華文明探源工程最新成果

甘肅簡牘博物館科技保護部文物庫房管理員楊升（右）和同事常曉麗在整理登記簡牘信息（10月26日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據央視新聞報導，9日上午，國家文物局在京發布中華文明探源工程第五階段工作最新研究成果，中華文明起源的階段性劃分方式有了更為清晰明確的認識。



中華文明探源工程最新研究成果有哪些突破？



9日發布的中華文明探源工程第五階段工作最新進展和研究成果，有哪些突破？來聽中國社會科學院學部委員王巍的分析解讀。



中國社會科學院學部委員 王巍：這幾年幾個重要的遺址有重要的新發現，比如牛河梁，把整體的當時的規模更加擴大，凌家灘也有重要發現。這兩個重要遺址，有望成為下一階段論證進入早期文明的重要支撐。所以我覺得，一系列考古新發現是這幾年最重要的成果，因為衹有這些考古的新發現，才能讓我們的認識有新的提升。



持續進行中華文明探源工作的意義是什麼？



近年來我們持續進行中華文明探源工作的意義是什麼？繼續來聽專家的分析。



中國社會科學院學部委員 王巍：我們要把中華文明結晶的過程、原因、背景、機制、道路梳理出來，給中華民族續寫家譜。我們的中華文明是何時形成的？傳統的國外流行的“三要素”——冶金術、文字、城市，是歐美學者根據埃及文明和兩河流域文明概括出來的，世界上其他文明不符合三要素的大有人在，結合世界其他文明我們提出了判斷進入文明社會的方案，抓住國家的出現是文明社會最關鍵的特徵。我們希望通過發現讓國人瞭解中華文明的歷史悠久，達到的輝煌程度，對人類的貢獻，逐漸展現中華文明發展的途徑。也有一些在世界上同時期首屈一指的重大發現，讓國人尤其是青少年增強對中華文明的認識和認同，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣。我們研究的最大意義就在於此，也是向世界展示我們中華五千年文明並不是號稱、神話，而是扎扎實實確實發生過的歷史。