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香港區議會選舉十時半投票率　直選6.24%
http://www.CRNTT.com   2023-12-10 11:09:38


　　中評社香港12月10日電／香港區議會選舉投票由早上8時半開始。

　　據香港電台報導，截至早上10時半，地方選區投票率累計為6.24%，有大約27萬名選民已投票。

　　地區委員會界別投票率累計60.62%，逾1500名界別選民投票。

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