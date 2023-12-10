香港區議會選舉十時半投票率　直選6.24%

中評社香港12月10日電／香港區議會選舉投票由早上8時半開始。



據香港電台報導，截至早上10時半，地方選區投票率累計為6.24%，有大約27萬名選民已投票。



地區委員會界別投票率累計60.62%，逾1500名界別選民投票。