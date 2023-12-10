青海：統籌強化巡視巡察三級聯動

11月23日，遊客在青海湖游玩。（來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據中央紀委國家建委網站報導，記者日前從青海省委巡視工作領導小組辦公室獲悉，在十四屆省委第三輪巡視中，通過省州縣三級巡視巡察聯動，發現問題4047個，較上一輪常規巡視巡察提升了近2倍。



青海省緊盯關鍵環節、關鍵責任、關鍵問題，科學統籌強化省州縣三級聯動，發揮巡視巡察系統優勢和組織功能。青海省委多次召開專題會議研究部署工作、聽取情況匯報、解決存在問題，印發《關於加強巡視巡察上下聯動的實施意見》《關於進一步加強市縣黨委巡察工作的意見》等。各市縣黨委書記認真履行巡察工作第一責任人責任，積極貫徹落實省委關於三級聯動巡視巡察工作部署要求，將巡察工作情況納入本地區領導班子黨風廉政建設責任制考核，形成以上率下，一級抓一級、層層抓落實的良好工作局面。



“針對巡視發現省級公立醫院黨委領導下的院長負責制和‘三重一大’制度執行不到位問題，省委巡視辦及時下發工作提示，要求市縣巡察重點關注，發現同類問題182個。”青海省委巡視工作領導小組成員、巡視辦主任潘鋒介紹，今年7月至9月，在對全省醫療衛生領域開展聯動巡視巡察中，省委2個巡視組負責對省衛健委和11家省級公立醫院進行巡視，各市縣組建巡察組，採取交叉巡察、提級巡察等方式對相關醫療單位開展聯動巡察，實現監督對象全覆蓋，做到了省市縣三級工作方案統一、監督重點聚焦、目標要求一致，信息互通、成果共享、上下印證，發揮系統聯動優勢和綜合監督作用。



在青海省委巡視工作領導小組統一安排下，海東市、海西蒙古族藏族自治州和海北藏族自治州對6個州直部門開展交叉巡察，著力破解“熟人社會”監督難題。海南藏族自治州統籌州縣兩級力量對自然資源和住建部門開展系統巡察，發現突出問題266個，邊巡邊改事項597個，推動解決群眾急難愁盼問題20件，針對12個方面的突出問題向州委提出專項治理工作建議。



為進一步提升巡察工作制度化規範化水平，青海省委巡視工作領導小組對6個市州、23個縣市、17家省直有關單位企業和高校進行分類指導，通過調研指導、業務培訓、專項檢查等方式推動解決巡察工作中的突出問題，並對全省巡察幹部開展培訓，規範工作流程66項，印發參考建議122條，幫助查漏補缺、夯實基礎。