國家疾控局：規範佩戴口罩預防呼吸道傳染病

中評社香港12月10日電／科學佩戴口罩是呼吸道傳染病防控的有效措施。如何科學佩戴口罩預防呼吸道傳染病？日前，國家疾控局制定印發《預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）》，指導公眾科學規範佩戴口罩，防控多種呼吸道傳染病傳播，有效保護公眾健康。



新華社報導，冬季來臨，各類呼吸道疾病進入高發期。根據指引，呼吸道傳染病的常見病原有新冠病毒、流感病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒等，主要通過呼吸道飛沫、吸入帶有病原體的氣溶膠或密切接觸等途徑傳播。



哪些情形或場景應佩戴口罩？



指引明確，應佩戴口罩的情形或場景主要有以下四類，包括存在呼吸道傳染病傳播風險的情形，如新冠病毒感染、流感、肺炎支原體感染等呼吸道傳染病感染者或有相關症狀者前往室內公共場所或與其他人員近距離接觸（距離小於1米）時應佩戴口罩；處於感染風險較高的情形或場景，例如前往醫療機構就診、陪診時；防止外來人員將疫情輸入重點機構的情形或場景，如在呼吸道傳染病高發期間，外來人員進入養老機構、社會福利機構、托幼機構等脆弱人群集中場所時應佩戴口罩；防止公共服務人員將疫情輸入重點機構的情形或場景，在呼吸道傳染病高發期間，養老機構、社會福利機構及托幼機構、學校等重點機構的公共服務人員，在工作期間應佩戴口罩，保護重點人群免受感染。



哪些情形或場景建議不佩戴口罩？



指引明確，建議不佩戴口罩的情形或場景主要有以下三類，包括進行體育鍛煉時；處於感染風險較低的情形或場景時，例如在露天廣場、公園等室外場所；部分不適合佩戴口罩的人群，例如3歲及以下嬰幼兒。



如何選擇佩戴合適類型的口罩？



指引明確，呼吸道傳染病患者或呼吸道傳染病症狀者建議佩戴N95或KN95等顆粒物防護口罩（無呼吸閥）或醫用防護口罩，其他人員建議佩戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩；兒童建議選用兒童衛生防護口罩。