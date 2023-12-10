侯友宜：兩岸從低位穩定開始　再官方互動

侯友宜強調兩岸互動從低位穩定開始。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜今天針對副手趙少康主張要求中國大陸讓台方軍事觀察員去看軍事部署一事表示，除了要優先強化自我防衛能力，兩岸也可從低位穩定的教育、宗教、文化與經濟交流開始，再產生官方互動模式。



媒體報導，趙少康昨天到台中市與學生對談時說，如果中國大陸希望兩岸和平相處，他與侯友宜都會向大陸要求，陸機不可越過“海峽中線”，陸艦不能繞台，停止對台武力恫嚇，可能還可以要求大陸，讓“中華民國”的軍事觀察員過去看沿海軍事部署，要求對台部署飛彈要減量。



侯友宜今天早上出席黨籍的新北市中和“立委”候選人張智倫聯合競選總部成立大會，他接受媒體聯訪表示，除了要優先強化自我防衛能力，兩岸也可從低位穩定的教育、宗教、文化與經濟交流開始，再產生官方互動模式，就像他過去在兩岸合作打擊犯罪，逐步產生更多信任就可以降低風險，他會穩健務實地面對兩岸策略。



媒體追問派軍事觀察員到大陸是否為務實作法？侯友宜說，每件事都有步驟，他會從低位穩定的方式一步步往前走。



“低位穩定”一詞是侯友宜8月接受日媒專訪時提出，他當時針對大陸議題表示，要重新回到國民黨執政時期的合作與交流，當然無法一開始就達成，但可以克服，就像日中關係演進是先透過雙方信賴人士累積互信基礎，再以事務性交流創造互利，先達到“低位穩定”。



另外針對108課綱近來受到批評，侯友宜表示，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，面對108課綱改變，不僅基礎科學被削弱，大學教授也反映物理、化學、微積分與自然科學在高中教學時數減少。“以科技建國的國家”卻削弱最擅長的理工，未來如何在科技領航產業，經濟發展跟國際競爭。



至於如何加強中南部與青年選票？侯友宜說，趙少康昨天到台中與年輕人對話，得到很多好評，他面對青年遇到低薪、高房價與公平正義問題不斷提出解決辦法，希望讓年輕人買得起、住得起。