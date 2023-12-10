侯康配只差賴蕭0.2%　朱立倫曝內參民調

朱立倫透露侯康配的民調僅差賴蕭配0.2個百分點。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月10日電（記者 張嘉文）2024大選倒數34天，中國國民黨主席朱立倫今天受訪時透露，據最新內參民調顯示，國民黨侯康配跟民進黨賴蕭配的差距衹有0.2%，國民黨會持續加油，希望能穩健領先賴蕭配，至於台灣民眾黨柯文哲，朱說“就加油吧！”



國民黨新北市中和“立委”候選人張智倫今天舉行競選總部成立大會，包括侯友宜、副手趙少康，以及朱立倫、國民黨前主席洪秀柱等藍營大咖都到場支持，現場湧進超過3000人，連走道及活動現場旁都站滿支持群眾，展現國民黨動員能量，氣氛十分熱烈。



朱立倫在會前接受媒體聯訪時，針對柯文哲是否因選情告急，才會在近期猛攻國民黨一事表示，最近國民黨的內參民調，國民黨的侯康配都與民進黨的賴蕭配糾纏、交叉，他剛看到最新的民調，侯康配與賴蕭配的差距衹有0.2%。



柯文哲也指國民黨侯康配是“急統”、“抹紅剛好而已”？



朱立倫表示，民進黨除了“台獨”萬歲、“台獨”金孫外，其他捍衛“中華民國”、支持兩岸維持現狀的人，都被民進黨視為統派。但朱立倫怎麼可能是急統，侯友宜更不可能是急統。侯是正港的台灣土雞，柯文哲把侯友宜說成是急統，是在說笑話嗎？而他也都被大家說是標準的親美派，這時候攻擊國民黨是急統，這是不可能的事情。



侯友宜對此問題也說，柯文哲不要抹紅，己所不欲、勿施於人，尤其柯也說，兄弟登山，各自努力，兩人彼此不互相攻擊。