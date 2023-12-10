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朝中社稱朝鮮迅速發展為核強國
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2023-12-10 15:23:51
中評社香港12月10日電／朝鮮朝中社發表社論說由美國主導的一極化格局正在崩塌，又說朝鮮作為堅定反美的國家，迅速發展為核強國。
香港電台援引報導，朝中社社論表示，中俄等新崛起的大國強而有力地遏制了美國的霸權統治陰謀。由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非五大新興經濟體組成的金磚五國，高舉反對美式一極化格局的大旗，通過批准新成員國的加入創造了建立新經濟秩序的可能。
社論還說，美國將這些世界強國和共同體的出現，視為巨大挑戰和危險因素，並將世界劃分為民主和威權兩大陣營，持續施加政治、經濟和軍事方面的壓力。
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