朝中社稱朝鮮迅速發展為核強國

中評社香港12月10日電／朝鮮朝中社發表社論說由美國主導的一極化格局正在崩塌，又說朝鮮作為堅定反美的國家，迅速發展為核強國。



香港電台援引報導，朝中社社論表示，中俄等新崛起的大國強而有力地遏制了美國的霸權統治陰謀。由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非五大新興經濟體組成的金磚五國，高舉反對美式一極化格局的大旗，通過批准新成員國的加入創造了建立新經濟秩序的可能。



社論還說，美國將這些世界強國和共同體的出現，視為巨大挑戰和危險因素，並將世界劃分為民主和威權兩大陣營，持續施加政治、經濟和軍事方面的壓力。