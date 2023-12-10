賴清德高雄為李昆澤造勢　登台支持者散一半

賴清德赴高雄造勢。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄12月10日電（記者 方敬為）民進黨大選候選人賴清德今天到高雄安排5場輔選造勢，中國國民黨台北市長蔣萬安也在高雄，賴、蔣隔空拚場意味濃。賴情德上午到第五選區出席“立委”李昆澤聯合競選總部成立大會，由於上一場行程耽擱，遲到登場，加上天氣炎熱，日正當中，不少支持者等不到賴清德到場就先撤，賴清德登台後現場座位席已空出一大片，場面稍嫌冷清。



2024大選港都交鋒，民進黨候選人賴清德全天安排5場輔選造勢，蔣萬安則出席7場助選活動。上午賴、蔣都選擇從第八選區（前鎮、小港、旗津）出發，拉抬黨籍候選人，藍綠政治明星隔空較勁。



賴清德首站替高雄第八選區“立委”選將賴瑞隆站台，但第二站到第五選區（三民、苓雅8里）輔選李昆澤時，卻因為延遲到場，加上時間點接近中午時分，天氣炎熱，不少支持者等不到賴清德到場，就先行離席，現場擺放約2千張椅子，目測只坐滿二分之一，賴清德表定11點30分抵達，延遲至11點45分才到場，登台講話時台下座位席已空出一大片。



賴清德向支持者請託，幫助李昆澤高票連任，他強調，李昆澤多次獲得民間團體評鑑為優質“立委”，替高雄港督爭取多項建設，呼籲支持者2024除了支持賴蕭配，也要讓民進黨在“立法院”取得過半席次，才能帶領台灣繼續走正確的路。