中評現場：侯和小雞聯合造勢爆場　動員力強

造勢現場湧進超過3000人，侯友宜進場時受到熱烈歡迎。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月10日電（記者 張嘉文）2024大選倒數34天，各方陣營都已啟動最後衝刺，中國國民黨2024候選人侯友宜今天早上和黨籍新北市中和“立委”候選人張智倫舉辦聯合競選總部造勢，由於張的父親是前“立委”張慶忠、母親為在地的現任新北市議員陳錦錠，地方基層組織實力雄厚，造勢現場湧進超過3000位支持者直接爆場。



該造勢活動表定早上9點開始，但很多支持者8點多抵達現場時已擠不進去活動現場，只能紛紛往周邊走道或大馬路旁站，警方也動員大批警力到場維護交通。不僅如此，該區各里里長也都到場表挺侯友宜和張智倫的態度，讓人看到在這區的國民黨的基層組織優勢所在。



而藍營支持者雖是透過各基層組織號召動員而來，現場搖琪吶喊的熱情度並未打折扣，整個活動進行約2個小時，除了侯友宜外，包括副手趙少康，以及國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱等藍營大咖都到場支持，支持者並沒有出現早早散去的場面，讓人看到藍營支持者不同的面向。



新北市第八選區（中和）“立委”選舉包括國民黨張智倫、民進黨的吳崢和民眾黨現任不分區“立委”邱臣遠三人為主要競爭對手，和大選同樣是呈現藍綠白三足鼎立局面，中和原本一直都是藍軍鐵票區，但已連兩屆“立委”都被民進黨拿下，這次張智倫代表藍營出戰，展現雄厚組織實力，並訴求基本盤大團結，似乎就和侯友宜在大選中面臨的局勢雷同，而藍軍支持者踴躍動員參加，似乎也能給整體國民黨帶來更大的信心。