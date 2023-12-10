數據利好刺激紐股上漲　持續上漲動力不足

中評社北京12月10日電／據新華社報導，由於美國最新就業和消費者信心數據帶來利好，紐約股市三大股指在8日均明顯上漲。雖然美國主要股指創下年內新高或接近歷史高點，但11月以來的上漲更多是基於對美聯儲降息的樂觀預期。分析人士認為，在投資者預期超前和美聯儲預計仍繼續觀望的情況下，美國股市缺少持續上漲的動力。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲130.49點，收於36247.87點，漲幅為0.36%；標準普爾500種股票指數上漲18.78點，收於4604.37點，漲幅為0.41%；納斯達克綜合指數上漲63.98點，收於14403.97點，漲幅為0.45%。



其中，標普500指數當日刷新今年盤中價格和收盤價格的最高紀錄。道瓊斯工業平均指數刷新今年盤中高點，距離大約兩年前創下的歷史高點不足1.5%。



美國勞工部當日早間公布的數據顯示，美國非農業部門新增就業人數為19.9萬，較10月有所上升，高於市場預期。美國11月失業率環比下降0.2個百分點至3.7%。



密歇根大學在當日上午發布的初步調查數據顯示，美國12月消費者信心指數為69.4，大幅高於市場預期和11月的61.3。消費者對一年後通脹水平的預期為3.1%，顯著低於市場預期和11月的4.5%。



最新就業數據顯示，美國仍然很可能實現經濟“軟著陸”，市場人氣得到支撐。



道富環球投資顧問公司首席投資策略師邁克爾·阿倫表示，當日公布的就業數據繼續顯示美國經濟並未處於衰退的邊緣，通脹預期回落和消費者信心指數提高支持經濟實現“軟著陸”。



阿倫說，只要經濟實現“軟著陸”的前景依然確定，股市和風險資產的傾向就依然是積極的。通脹回落、勞動力供需改善和失業率沒有顯著上漲對市場人氣而言都是積極的。



不過，對於美國股市自11月初以來的連續上漲勢頭能否持續，市場目前明顯存疑。有分析人士認為，美國股市目前缺少持續上漲的動能。這意味著，美國股市可能出現回調或波動。



摩根大通全球市場首席策略師馬爾科·科拉諾維奇8日表示，即便美國在2024年不出現經濟衰退，也難以想象美國股市會在沒有顯著降息的情況下持續上漲。

