呼和浩特：實施專項工程吸引大學生留呼興業

中評社北京12月10日電／據新華社報導，內蒙古自治區呼和浩特市從2022年啟動實施為期三年的“十萬大學生留呼工程”，通過出台政策、優化環境等舉措，不斷拓寬大學生市場化就業渠道，推動高校畢業生就業創業。



“去年畢業後，我在單位附近租了一室一廳的房子，租金每個月1000多元，壓力較大。今年市裡推出‘青城住房租賃’APP，畢業兩年內在呼市就業的本科生通過小程序就可以申領到每月500元的租房補貼，為我們這些剛畢業的學生減輕了負擔。”在呼和浩特市玉泉區工作一年多的於瀅高興地說。



玉泉區積極兌現呼和浩特市出台的大學生租購房補貼政策，規劃提供的565套人才公寓，目前119套已入住、168套已投入“青城住房租賃”平台，剩餘278套預計年底前能完成投用。



為解決好大學生就業創業後顧之憂，真正讓大學生在首府留得住、幹得好、有奔頭，呼和浩特市大力發展保障性租賃住房，計劃在“十四五”期間，通過市場購置、國有企業新建、產業園或非住宅項目改建、出讓用地配建等方式，籌集4.2萬套保障性租賃住房，解決7.6萬名新市民、青年人的住房困難問題，其中今年預計籌集保障性租賃住房1.55萬套。



按照呼和浩特市出台的相關政策，對於租住保障性租賃住房的新市民、青年人，將全部按照房屋租金市場指導價的70%收取租金，博士生、碩士生、本科生分別再減免100%、50%和30%的租金；對於租住非保障性租賃住房的博士生、碩士生、本科生，分別給予不超過24個月，每月1000元、800元和500元的租房補貼。此外，對於首次購房的博士生、碩士生、本科生，分別給予10萬元、5萬元和3萬元的購房補貼。截至目前，呼和浩特已累計發放租購房補貼資金3788萬元，惠及2.5萬名新市民、青年人。



兩年來，呼和浩特市不斷優化政策。2022年6月，呼和浩特市推出“人才政策10條”；今年8月，又推出升級版“引人留人18條措施”，不僅可操作性更強，還逐條規定了責任單位。



呼和浩特一些旗縣區還不斷充實優化符合本地的實施方案。玉泉區將大學生人才與其他領域精英人才納入“人才庫”，為其辦理一卡通，提供辦理子女就近入學手續，解決配偶就業問題，讓他們享受醫療、教育、住房、文化旅遊等優惠政策。



呼和浩特市還注重引導大學生向一線流動，拓寬就業渠道，為基層增添人才活力。“我是2022年招錄的‘三支一扶’項目人員，項目使我順利完成了從‘校園’到‘職場’的過渡。”玉泉區農牧和科技局“三支一扶”項目人員趙麗紅說。

