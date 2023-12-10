安倍派黑金醜聞發酵　內閣長官或下台

中評社北京12月10日電／據新華社報導，多家日本媒體9日報導，執政黨自民黨的派系“黑金”醜聞越鬧越大，黨總裁、首相岸田文雄可能撤換內閣官房長官鬆野博一。



共同社、日本廣播協會（NHK）等媒體援引消息人士的話報導，不僅鬆野博一可能下台，而且內閣和自民黨領導層也可能改組。



自民黨最大派系“清和會”近日曝出秘密資金醜聞。“清和會”先前由前首相安倍晉三領導，又稱“安倍派”。安倍於2022年遇刺身亡。



根據報導，這一派系向所屬國會議員下達銷售指標，要求他們以每張2萬日元（約合989元人民幣）的價格出售政治籌款集會入場券。如果銷售所得超過指標，相關議員可獲得回扣。至少從2018年至2022年，該派系未按規定把相關收入入賬，秘密資金累計總額約1億日元（494萬元人民幣）。東京地方檢察廳特別搜查部已經以涉嫌違反《政治資金規正法》啟動調查。



日本廣播協會9日援引消息人士的話報導，“安倍派”議員中，多數拿了這類回扣且沒有入賬，包括該派系6名核心成員。除鬆野博一外，其餘5人分別為前文部科學大臣、“安倍派”主席鹽穀立以及自民黨國會對策委員長高木毅、自民黨政務調查會長萩生田光一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨參議院幹事長世耕弘成。



據日媒報導，除“安倍派”，自民黨內其他派系也存在同樣做法。



日媒評論說，岸田政府支持率已經跌至30%以下，為執政以來最低水平。秘密資金醜聞勢必加深選民對日本政治和自民黨的不信任，恐將進一步拉低岸田政府支持率。