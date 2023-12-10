55個項目被列入聯合國非物質文化遺產名錄

中評社北京12月10日電／據新華社報導，聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第18屆常會9日在博茨瓦納北部城市卡薩內閉幕。本屆常會決定將涉及72個國家的55個項目列入聯合國非物質文化遺產名錄。



在今年的55個項目中，荷蘭的鹿特丹夏日狂歡節，塔吉克斯坦的阿特拉斯、阿德拉斯織物生產傳統知識和技能，尼日利亞的奧約州桑戈節等45個項目被列入人類非物質文化遺產代表作名錄；敘利亞的傳統玻璃吹制，土耳其的橄欖種植傳統知識、方法和實踐等6個項目被列入急需保護的非物質文化遺產名錄；比利時海爾的寄養傳統：基於社區的護理模式，尼古赫帕琴社群對源於瑞典的音樂和樂器製作傳統的創新傳播等4個項目被列入保護非物質文化遺產優秀實踐名册。



本屆常會4日開幕。據聯合國教科文組織介紹，今年被列入非物質文化遺產名錄的項目中，超半數項目的相關知識和技能主要是在家庭內部代代傳承，表明非物質文化遺產是一種活態遺產，通過個體尤其是父母和子女之間的傳承方式得以延續。



今年通過了12項來自撒哈拉以南非洲國家的提名，創2008年以來歷史新高。安哥拉、巴哈馬、喀麥隆、吉布提、格林納達等5國首次有非物質文化遺產項目被列入聯合國教科文組織活態遺產名錄。



今年是聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》通過20周年。目前共有來自145個國家的730個項目被列入聯合國教科文組織活態遺產名錄。



聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會是《保護非物質文化遺產公約》的法定機關。《保護非物質文化遺產公約》旨在保護以傳統、口頭表述、節慶禮儀、手工技能、音樂、舞蹈等為代表的非物質文化遺產。