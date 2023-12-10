廢棄域名流入網絡“公海”　需及時注銷

中評社北京12月10日電／據法治日報報導，非經營性網站使用域名到期後，如果不續費，很有可能會重新回到網絡“公海”，此時如不辦理ICP備案注銷，就會有不法分子利用這一漏洞，將該域名鏈接至不法網站實施侵權；甚至開設不法網站、從事非法行為，危害網絡安全秩序。江蘇省泰州市中級人民法院通過審理一起網絡侵權案件發現案件背後的問題，主動靠前發力，延伸審判職能，以司法建議為重要抓手，不斷深化溯源治理，預防和減少類案多發高發，助力提升社會治理水平。



“鍋”從天降“廢棄”域名惹訴訟



“法院傳票？侵害作品信息網絡傳播權？我一個做新能源的公司怎麼會侵犯別人的電影著作權嘛？根本是子虛烏有啊！”久全公司（化名）法定代表人蔡某點開手機裡的電子送達短信，一度認為是詐騙信息。



2021年7月，環宇公司（化名）發現某網站未經其授權，播放自身享有著作權的多部影視作品。經查詢網站域名後，環宇公司發現該網頁的ICP備案主體為久全公司，遂一紙訴狀將久全公司告上法庭。



一審期間，久全公司未出庭答辯，也未提交證據，一審法院根據環宇公司提供的相關證據，判決久全公司停止侵權，賠償環宇公司經濟損失一萬餘元。在收到一審法院的判決書後，本不以為意的久全公司才意識到問題的嚴重性，向泰州市中級人民法院提起了上訴。



上訴期間，久全公司反復強調，雖然自己確實曾經營過案涉網站，但是早在2021年4月就已經停止運營，自己並非本案的實際侵權主體。



泰州中院民三庭法官朱希懋仔細審查了久全公司提供的與某技術公司的網站建設協議、網站服務費續費合同以及購買該域名的財務記錄等證據，認為僅憑現有證據尚不能排除其為實際侵權主體的可能性。



為此，朱希懋向久全公司進行了詳細的法律釋明，隨後久全公司又提供了案涉網址對應的IP地址、所屬地域、現該域名WHOIS查詢情況以及為其註冊域名的某技術公司工作人員的證言等證據。



通過對補充證據的進一步審查，朱希懋認為，雖然在侵權行為發生時ICP備案主體是久全公司，但該備案信息僅具有初步認定備案者為該網站經營者的功能，在侵權行為發生前案涉域名已由他人註冊，所有者及註冊商顯示為境外公司，且無法確認與上訴人存在關聯性。

