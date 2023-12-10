5G－A網絡建設可推廣共建共享模式

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，“截至今年10月，我國5G基站數占基站總數的28.1%，占全球5G基站總數的60%。5G用戶數占全國移動用戶數的43%，占全球60%。按照目前的進度，明年上半年我國5G用戶數將過半。目前5G的流量大概是4G的4倍至5倍，下行流量不論峰值、均值都在4G的7倍以上，上行流量在3倍以上。”5G商用進程過半，作為重要的參與者和見證者，中國工程院院士鄔賀銓密切關注著5G表現。



成績之外，他也不諱言問題。“有聲音認為5G還沒有完全發揮應有水平。”鄔賀銓接受科技日報記者採訪時直言，在消費應用場景，5G帶寬能夠支持4K、8K，但終端的成本、成熟性一定程度上限制了應用的拓展，導致很多消費者體會不出5G優勢。在工業領域，工業互聯網在機器視覺、遙控機器人方面應用相對較好，但在離散製造和流程製造的生產線應用方面不盡如人意，其中一個重要原因是工控系統標準的碎片化。5G網絡本身也需要提高能力，特別是降低時延和提高可靠性，以滿足工業生產的高要求。



在信息技術領域，今年出現兩個不可忽視的熱點——生成式人工智能和5G－A（5G－Advanced）。鄔賀銓認為，這兩項技術的蓬勃發展將給5G的技術提升和應用拓展帶來巨大想象空間。



就前者而言，人工智能大模型不僅可以優化移動通信網絡，而且已經可以裝載在終端上。“目前的終端已經能支持10億量級參數的推理，明年可能達到100億量級，相當於比GPT－2的能力還要強。終端一旦具有這個能力，可以支持用戶生成3D和VR視頻，可能會帶動終端本身的大量普及。”鄔賀銓說。



後者則是當下行業企業競爭發力的領域，相比5G，5G－A帶來管道能力時延、帶寬、確定性三項能力的大幅提升，是5G通向6G的必由之路。



5G在發展之初雖然提出面向工業應用，但面向消費應用的思路主導了其系統架構設計。現在來看，5G還不能完全滿足工業應用對大上行帶寬、確定性時延、高可靠與精定位等能力的要求，這是5G－A的市場機會，也是5G－A面臨的挑戰。



“5G－A的發展目標是2025年進入全部商用。它有望在峰值、連接密度、定位精度以及比特能效方面比現有5G提升10倍，可以承載更多的工業應用，並通過輕量化技術降低成本。”鄔賀銓說，他強調，5G－A只是5G在功能和覆蓋上的升級，並不取代5G；5G－A也不是6G，它在網絡體系架構上和5G一樣，更多的是通過射頻等技術挖掘5G潛力。

