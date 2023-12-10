揭秘南極羅斯海新站的建築設計

中評社北京12月10日電／據新華社報導，建設新考察站是中國第40次南極考察的突出亮點。



選址有哪些考量、新考察站“新”在何處、施工面臨哪些挑戰……來自中國建築設計研究院的羅斯海新站建築設計師祝賀，在“雪龍2”號上接受新華社記者採訪時一一揭秘。



科學價值主導選址工作



南極考察，基礎設施建設是重中之重。位於羅斯海區域的新站是我國第5個南極考察站。



祝賀介紹，新站最終落子於羅斯海的恩克斯堡島，西鄰南森冰架，東瀕終年不凍的特拉諾瓦灣冰間湖。獨特的區位和環境有助於開展多圈層、多學科的觀監測和科學研究工作。



“選址工作需要綜合考量科學價值、氣候特徵與場地條件、後勤可達性與未來拓展性等多方面因素。”祝賀曾隨我國第33次南極考察隊考察，參與完成優化選址工作。他表示，各種因素中，科學價值無疑是南極考察站的重要支撐目標和選址的必要因素。



風環境是選址需要重點考慮的另一因素。“南極建築需要著重考慮風荷載和積雪影響。”據祝賀介紹，考察站的規劃布局和建築形態綜合考慮了主導風向、地形因素及洋流走向。主體建築位於完整基岩之上，長軸保持與主導風向一致，底層架空，通過預應力岩石抗拔錨杆將建築牢牢地錨固在地面。



此外，岸線平緩，可達性較強；地勢開闊，具備未來拓展條件；300公里內存在多個考察站，具有一定應急救援能力……“新站站址經過多年考察、多方論證，可以說恩克斯堡島在選址的諸多方面都頗具優勢。”祝賀說。



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