5G－A從產業共識邁向商業應用

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，5G商用走入第五年，驅動了實體經濟數字化、智能化轉型升級，推動了融合應用新業態、新模式蓬勃興起。成績可圈可點，未盡如人意處亦有。覆蓋有限、連接複雜、功耗成本高等問題亟待解決。在這些方面，承上啟下的5G－A（5G－Advanced）大有可為。



在2023世界5G大會期間，華為中國區無線首席專家杜葉青接受科技日報記者採訪，向公眾展示了近年來5G－A取得的關鍵里程碑及加速邁向商用的重要場景。



5G走在成為“學霸”的路上



全球5G發展迅速，中國5G建設遙遙領先。其應用融入97個國民經濟大類中的67個，被寄予厚望的5G＋工業互聯網更成為落實新型工業化戰略的關鍵路徑。



中國是世界上唯一擁有聯合國產業分類中全部41個工業門類的國家，8000餘個5G＋工業互聯網項目對41個工業門類實現全覆蓋。與此同時，運營商5G基站採購價格比5G＋工業互聯網發展初期下降53%，5G關鍵部件成本下降90%……



杜葉青說：“今年是《工業互聯網創新發展行動計劃（2021—2023年）》的收官之年，也是《5G全連接工廠建設指南》發布的第二年。5G已經從生產現場監測、廠區智能物流等外圍輔助環節，深入到遠程設備操控、設備協同作業等核心控制環節，切實改變了工業生產面貌。”



杜葉青認為，儘管融合應用正在從點狀示範向規模化發展，但業內業外對5G時代“殺手級”應用的討論仍層出不窮。5G“行程”已過半，真正落地的爆款應用還未出現。究其原因，問題主要來自網絡能力及架構。



僅從消費場景看，5G能力似乎已經可應對現階段的大眾應用，但在對需要高帶寬、低時延的VR／AR和車聯網等業務的支撐方面，5G能力仍顯不足。



“如果5G是一名志存高遠的學生，那他還走在成為‘學霸’的路上。”杜葉青說，“技術的發展永無止歇。5G技術需要持續創新升級，生態應用需要持續發展，以滿足各行各業對數字化轉型的迫切需求。”

