AI加速開啟智能互聯未來

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，行至五年，世界5G大會已是全球產業界必赴之約。走過半場，AI賦能5G成效日顯。在河南省鄭州市舉辦的2023世界5G大會上，兩個不同領域技術標準的演進和結合成為熱點話題。



高通公司中國區董事長孟朴在接受科技日報記者採訪時說，自2019年正式商用以來，5G帶動了大量行業的數字化轉型。與此同時，AI以驚人的發展速度和強大的潛能加入到創新行列中。二者合力，對無線通信的未來，對推動經濟增長、產業升級影響深遠。



5G在不斷演進中成長



“我們與眾多合作夥伴一起走過了3G、4G到5G的歷程，共同推動了移動產業的快速發展，形成了無線通信領域獨特的‘十年一G’的技術演進周期。”孟朴說，“同過往每個代際一樣，5G的發展不是一蹴而就的。行至今日，5G在各垂直領域湧現了很多應用。如何普及這些應用案例，解決網絡、終端應用的痛點，還要靠業界同仁一起努力，5G的發展還有很長的路要走。”



5G階段性成果5G－A（5G－Advanced）標準雖然還沒有最終確定下來，但同每代技術周期一樣，以高通為代表的產業鏈早已開始推動關鍵技術落地。



手機中關鍵的核心通信模組稱為調制解調器，用於信號連接。今年初發布的高通驍龍X75調制解調器及射頻系統，已經開始支持5G－A的某些特性。在今年的世界互聯網大會上，驍龍X75調制解調器及射頻系統被授予了技術創新獎項——“世界互聯網大會領先科技獎”。



孟朴認為，截至目前，5G已經實現了很多技術特性。比如大帶寬、低時延、高可靠性，以及海量的物聯網連接。這些技術特性的落地速度存在差異，5G還遠遠沒有釋放出全部的潛力，其中一個很重要的原因就是頻率有限。



孟朴說：“通信技術的發展循序漸進，在5G技術持續演進的過程中，我們一直呼籲關注更多頻譜的應用。隨著5G規模化部署、加速擴展至更多終端和應用，在已有基礎上如何充分開發和利用更高頻譜，將為之後推動太赫茲（THz）和毫米波頻譜在6G的應用打下基礎。我們也在與產業各方溝通，致力於推動5G在毫米波頻段上的應用，從而真正發揮5G大帶寬的技術特性。”

