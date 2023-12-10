柯抹紅趙　趙少康：選舉緊張也不必亂咬人

趙少康批評柯文哲，選舉緊張也不必亂咬人。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月10日電（記者 張嘉文）2024大選進入倒數階段，民眾黨候選人柯文哲日前批評國民黨侯康配極度傾中政策，並說侯友宜的副手趙少康“本來就紅的，抹紅他們剛好而已。”對此，趙少康今天駁斥批柯說，不要亂給別人戴紅帽子，如果侯友宜親中的話，“那柯文哲就是親中加三級！”，他也酸柯，選舉即便緊張也不必亂咬人，難道已手忙腳亂、語無倫次了？



趙少康今天出席黨籍新北市中和“立委”候選人張智倫和侯康配的聯合競選總部成立大會，他接受媒體訪問時作出以上表示。



趙少康強調，如果侯友宜親中的話，全台沒有人不親中，看起來柯文哲已經手忙腳亂、語無論次，一下子說自己墨綠，又怪民進黨抹紅，現在抹紅侯趙，柯應靜靜思考一下未來怎麼走。



趙少康認為，選舉就算緊張也不必到處亂咬人，亂給人戴紅帽，己所不欲欲施於人，民進黨給柯文哲戴紅帽子讓柯很痛苦，那幹嘛亂丟帽子。



趙少康強調，他的兩岸政策非常清楚，台灣自己要有足夠的防衛能力，但是同時要跟中國大陸有溝通管道，民進黨親美仇中，國民黨是親美和中，這很大差別，和平還是最重要的，因台灣禁不起戰爭，民進黨一方面，從某角度看就是侯友宜說的引戰，而他們是希望避戰，完全不同，跟親中完全不同，不要亂戴帽子。



另外，對於提出派軍事觀察員到大陸的想法，趙少康說，他與侯友宜反對“台獨”表示善意，大陸也要表示善意，因此會要求大陸軍機不越“中線”、戰機不繞台灣，同時希望大陸東部戰區減少飛彈與兵員，也允許台灣派軍事觀察員長駐觀察，確保不對台灣構成威脅，不知道大陸會不會同意，但這是他們基本立場。



媒體追問，是否會同意大陸派軍事觀察員到台灣？趙少康說，“不行，我們沒有要打他，他派什麼軍事觀察員”，是大陸可能動武打台灣，因此這不是互派，只能允許台灣派人去。