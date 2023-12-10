數字化應用賦能傳統行業轉型升級

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，5G紅利在中國市場持續釋放，賦能千行百業，服務國計民生。中興通訊深度參與並見證了中國5G產業的發展歷程，持續發揮著重要作用。



在河南鄭州舉行的2023世界5G大會上，中興通訊聯合運營商、行業龍頭企業合作的4項5G融合應用案例入圍本屆大會“5G十大應用案例”。其中，“中國平煤神馬5G＋煤炭綠色安全開發”項目被業界視為礦山行業示範應用和標杆項目。中興通訊股份有限公司河南分公司CTO李紀欣對科技日報記者說：“中興通訊與當地運營商以及行業知名企業開展深度合作，推動5G技術的創新和應用，助力河南省高質量發展。”



攜手運營商推進5G應用



作為數字經濟發展的重要基礎設施，5G對經濟社會的提質增效作用日益顯著。李紀欣舉例介紹，依托中國平煤神馬集團自主研發的智能高效分選成套裝備，中興通訊聯合河南移動構建的基於5G與AI技術的“中平5G智能分選星雲平台”，可對設備實現實時監測、遠程控制、智能分選，經此打造的中國平煤神馬集團的無人化、智能化礦山生產效率提高了15%，每年帶來經濟效益1700萬元人民幣。



降低5G無線網絡設備能耗，稱得上電信運營商的“頭號工程”。李紀欣表示，中興通訊為此攜手河南移動、河南聯通、河南電信等，加速推進節能技術研究，持續推進站點節能解決方案。通過HI－RAN（無線雙智節能）基站內生智能節能技術的應用，運營商實現了精細化節能管理，在現網節能策略基礎上額外獲得約15%的節能收益。



在5G賦能行業轉型的進程中，5G專網應用的創新尤為重要，是產業鏈各環節發力的主要方向。李紀欣介紹，豫光集團、河南聯通和中興通訊合力建設的首個國內有色金屬冶煉行業極簡5G專網，顯著提升了企業生產效率和網絡安全性。“5G專網也在為智慧用水節水提供數據支持。”



產業數字化邁入深水區



在新一輪科技革命和產業變革中，產業數字化逐步邁入“深水區”。需求側的“業務融合難、管理成本高、業務創新受限”等難題和供給側的“高要求與低成本、碎片化與規模化、投入大與變現慢”等矛盾，亟須在彼此的磨合中找到方向和突破口。

