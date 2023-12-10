重慶打造世界級智能網聯新能源汽車產業集群

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，近日，重慶的汽車產業重磅消息不斷，引發市場關注。



11月27日，長安汽車品牌東南亞發布會在泰國曼谷舉行，兩款將在泰國上市的新能源車型亮相；當日，賽力斯汽車的問界新M7付款預定數突破10萬輛，再創業界紀錄。



當前，作為老牌汽車工業城市，重慶正聚力打造智能網聯新能源汽車萬億級主導產業集群。11月30日，重慶市印發《重慶智能網聯新能源汽車零部件產業集群提升專項行動方案（2023—2027年）》（以下簡稱《行動方案》），計劃5年內建成跨域融合、上下協同、互利共贏、全國領先的智能網聯新能源汽車零部件產業集群，全市智能網聯新能源汽車零部件產業營業收入達到7000億元。



龍頭引領 重慶汽車產業表現亮眼



重慶是全國重要的汽車生產基地。近年來，重慶錨定打造萬億級智能網聯新能源汽車產業集群目標，持續推動汽車產業加快新能源化、智能化、網聯化、高端化、綠色化發展。



今年1—10月，重慶全市汽車產業實現產值3816億元；產量184萬輛，其中，新能源汽車32萬輛、增長14%。



作為重慶汽車產業龍頭企業的長安汽車表現尤為亮眼。今年前三季度，長安汽車集團批售187萬輛，實現營業收入1082.06億元，同比增長26.8%。其中，長安自主品牌新能源汽車1—10月，累計銷售36.4萬輛，同比增長88.8%。



不僅是銷售成績斐然，長安汽車近期接連布局落地一系列成果，在智能網聯新能源汽車這條賽道上跑出了“加速度”。



11月25日，長安汽車與華為在深圳簽署了《投資合作備忘錄》，雙方將攜手打造一家聚焦智能網聯汽車的智能駕駛系統及增量部件的研發、生產、銷售和服務的新公司，加速智能化技術大規模商業化落地，推動中國智能汽車產業向規模化、集約化、共享化發展，提升汽車產業鏈、供應鏈韌性。

