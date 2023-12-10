廣西科研機構體制改革向縱深推進

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，12月6日，在廣西鋼鐵集團冷軋廠生產車間，遍布各種各樣傳感器和攝像頭的20噸級5G＋智能重載運輸機器人，載著產線工作輥，主動避讓各種障礙物，進行自動運輸。



“智能重載運輸機器人是我院視覺智能成果轉化的代表性案例之一。自開展章程試點工作以來，我們不斷探索，建平台、聚人才、強技術、促轉化，基本構建了市場化運作管理體系和產研創新生態，已新建專業研究所11家，建成自治區級創新平台17個，實施產業技術攻關項目88項，獲得知識產權120多項。”廣西產業技術研究院有關負責人說。



2023年，廣西在總結首批自治區科研事業單位章程試點實踐經驗的基礎上，進一步擴大試點範圍，選擇包括廣西農業科學院、廣西海洋研究院等多家自治區本級科研機構開展章程試點，持續探索建立職責明確、評價科學、開放有效、管理規範的現代科研院所制度。



“試點單位涵蓋公益類科研院所和新型研發機構等不同類型的科研事業單位，涉及業務範圍既有綜合創新，也有自然科學研究和技術咨詢服務，體現出範圍廣、行業全、類型齊、角度新等特點，極大地推動了試點單位創新發展。”廣西科技廳法規綜合處主要負責人說。



以激發科研機構和科研人員的積極性創造性為主線，近年來廣西以深化科技體制機制改革為動力，推動科研機構創新發展，充分釋放人才、技術、資金等要素活力，加快具有廣西特色的科研機構體系建設，取得了重要進展和積極成效。



圍繞促進科技成果轉化，加快形成新質生產力，廣西科技廳對政策、資金、項目、平台、人才等關鍵創新資源進行系統布局，引導科研機構等科技創新主體堅持邊研究、邊產出、邊應用，緊緊圍繞全區產業發展需求，加快構建以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術轉移和科技成果轉化體系。



據統計，截至2022年底，廣西20家職務科技成果收益權改革試點高校院所共完成科技成果轉化1279項，轉化總收入達4.16億元，實現成果轉化數量和質量雙提升。



以科技創新需求為導向，新型研發機構已成為廣西重要的科研力量。2022年，廣西41家新型研發機構研究與試驗發展（R＆D）經費內部支出近18.36億元，同期增長150.82%；承擔在研科研項目1229項，專利申請受理數814件，授權總量達540件；主導或參與形成國家或行業標準32項，累計孵化企業433家。



“衹有深化改革才能激發創新活力。我們將繼續聚焦堵點痛點難點問題，推動科研機構體制改革加速向縱深發展，為廣西加快把科技創新‘關鍵變量’轉化為高質量發展的‘最大增量’提供堅實支撐。”廣西科技廳有關負責人說。