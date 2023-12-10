青島西海岸新區：立體交通網加快成型

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，進入城市更新和城市建設三年攻堅行動縱深推進之年，青島西海岸新區交通基礎設施建設如火如荼——



國道228丹東線（嘉陵江路西延段）改線工程啟動，這是該區東西快速路項目，建成後連接膠州灣一隧、二隧兩條海底隧道；



今年11月，明董高速西海岸段舉行通車保障衝刺儀式，吹響了項目提速推進的“衝鋒號”；



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圍繞港口能力提升、鐵路運輸保障、膠東經濟圈交通一體化等，今年西海岸新區集中攻堅重大交通建設項目16個，總投資約660.32億元。隨著這16個重點項目加速落地，西海岸新區立體交通運輸網加快成型。



公路項目全力推進



即將完工通車的明董高速項目，將進一步完善山東省高速路網主框架，帶動山東北部港口群與董家口港聯動發展。該項目建成通車後，串聯膠州灣北岸和西岸城區，對加快膠東經濟圈一體化發展戰略實施，促進區域經濟社會發展具有重要意義。



除了明董高速項目，董梁高速等2個項目正在加快推進前期工作，年底全部開工建設。這些公路項目的實施將進一步拉大西海岸新區發展框架。



港口項目提前竣工



今年共有6個港口項目列入青島市交通基礎設施建設攻堅行動，均位於西海岸新區的董家口港區。其中，振華原油庫和原油商業儲備庫兩個項目均在今年上半年提前竣工。

