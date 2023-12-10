元宇宙共同體：破解產業瓶頸　推動人才供給

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，布局炙手可熱的元宇宙新賽道，山東率先行動起來。近日記者從濰坊職業學院瞭解到，全國元宇宙行業產教融合共同體（以下簡稱元宇宙共同體）在該校成立。該共同體由中電雲計算技術有限公司、哈爾濱工業大學（威海）、濰坊職業學院牽頭，吸引眾多企業、行業協會、高校參與，旨在打造產教融合新範式，探索科教融匯新路徑。



元宇宙發展關鍵在育人



據瞭解，元宇宙是由5G、雲計算、人工智能、虛擬現實、區塊鏈、數字貨幣、物聯網、虛擬人等新技術構建起來的全新世界。一方面，其超越現實世界，另一方面也是對現實世界的映射。



9月8日，工業和信息化部、科技部等五部門聯合發布的《元宇宙產業創新發展三年行動計劃（2023—2025年）》提出，到2025年，工業元宇宙發展初見成效，打造一批典型應用，形成一批標杆產線、工廠、園區。



值得注意的是，上述行動計劃明確提出支持高等院校加強元宇宙相關學科專業人才培養。深入推進產學研合作，鼓勵企業與高校科研機構聯合培養人才，支持建設元宇宙技術技能人才實訓基地，增強高水平人才供給。



環顧全球，元宇宙賽道上你追我趕，高水平人才供給成為亟待解決的重大命題。



“我國產業體系全、場景多、市場大，具備發展元宇宙產業的堅實基礎，但在元宇宙的關鍵技術、標準制度、人才培養等方面仍存短板。”現身濰坊的工業和信息化部人才交流中心副主任色雲峰說，“此次成立全國元宇宙行業產教融合共同體，可謂正當其時。”



“如果說元宇宙是一個風箏的話，那麼它的主線就是育人。”出席大會的教育部職業技術教育中心教學教材處處長劉義國表示，“要運用元宇宙技術服務於技能人才成長；同時，也要用培養的人才推動元宇宙行業發展。”



國字頭的元宇宙共同體為何會落地山東？

